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Белорусский рубль укрепился на торгах 3 августа

03.09.2020 15:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: 4esnok.by

Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились снижением доллара, евро и российского рубля.

Доллар снизился на 0,0008  рубля — до 2,6451 рубля. Евро подешевел на 0,0141 рубля. Курс составил 3,1256 рубля за евро.

По отношению к российскому рублю белорусский также укрепился – на 0,0671 пунктов. Курс составил 3,5087 белорусского рубля за 100 российских.

 
 
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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились снижением доллара, евро и российского рубля.
 
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