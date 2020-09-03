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Белорусский рубль укрепился на торгах 3 августа
03.09.2020 15:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 4esnok.by
Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились снижением доллара, евро и российского рубля.
Доллар снизился на 0,0008 рубля — до 2,6451 рубля. Евро подешевел на 0,0141 рубля. Курс составил 3,1256 рубля за евро.
По отношению к российскому рублю белорусский также укрепился – на 0,0671 пунктов. Курс составил 3,5087 белорусского рубля за 100 российских.
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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились снижением доллара, евро и российского рубля.
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