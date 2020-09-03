"Оставаться дома стало небезопасно" Певица Руся уехала в Украину

"Я уехала с Аей в Киев, оставаться дома для нас стало небезопасно. Сегодня я начинаю встречаться с медиа и фондами, у меня теперь развязаны руки и возвращается продуктивность.





Не секрет, что я уже много лет работаю с НГО, которые связаны с правами человека, демократическим гражданским сообществом, политикой и культурой", - написала Руся в своем Фейсбуке.







