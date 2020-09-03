|
БелАЭС выработает первую электроэнергию в ноябре
03.09.2020 15:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: atomic-energy.ru
Об этом сообщил Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
По словам Михадюка, подготовительные работы к пуску ведутся на Белорусской АЭС по графику. Замминистра отметил, что «все выполняется строго по регламенту, под контролем Госатомнадзора».
«Идет подготовка к выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Следующий этап — энергетический пуск с подключением энергоблока в энергосистему страны. Планируется, что к ноябрю на БелАЭС будут выработаны первые киловатт-часы», - сообщил Михаил Михадюк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)