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БелАЭС выработает первую электроэнергию в ноябре

03.09.2020 15:31 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: atomic-energy.ru

Об этом сообщил Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По словам Михадюка, подготовительные работы к пуску ведутся на Белорусской АЭС по графику. Замминистра отметил, что «все выполняется строго по регламенту, под контролем Госатомнадзора».

«Идет подготовка к выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Следующий этап — энергетический пуск с подключением энергоблока в энергосистему страны. Планируется, что к ноябрю на БелАЭС будут выработаны первые киловатт-часы», - сообщил Михаил Михадюк.

Параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Это строительство 800 МВт высокоманевренных пиково-резервных источников и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 МВт. Реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 км высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны, отметил замминистра.

 
 
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Об этом сообщил Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
 
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