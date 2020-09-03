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Эксперт о курсах валют: Негативный прогноз сбывается
Источник материала: Партизан
В на этой неделе белорусский рубль немного укрепился к трем валютам после предыдущего рекордного падения.
Какими будут колебания курсов иностранных валют в сентябре и до конца года? В комментарии
Долларов будет много и доллар будет дешевый
- Доллар США сейчас находится на межбанковском рынке Форекс под давлением. И с большой долей вероятности это давление сохранится на протяжении достаточно длительного периода – как минимум до конца 2020-го, а в перспективе – и следующие 1-2 года.
На прошлой неделе руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил с программной речью перед конгрессом США, в которой дал понять: нынешняя нулевая процентная ставка останется достаточно долго - пока это будет требоваться.
Целевой показатель инфляции, на который ориентируется американский регулятор, остается ниже прогнозного. По июлю инфляция находилась в годовом исчислении около 1% при прогнозе в 2% и вряд ли изменится в ближайшее время.
Поэтому монетарная политика США скорее всего останется прежней. Ставка будет равна нулю. И финансовая система будет накачиваться ликвидностью - абсолютно бесплатными долларами. То есть долларов хватит на всех. Их будет сколько потребуется - не только в экономике США, но и во всем мире.
На самом деле баланс Федрезерва США вырос до каких-то сумасшедших размеров - с начала этого года на 70% до 7 трлн долларов. Такого не было никогда. И ни конца ни краю этому процессу пока не видно.
Вывод простой: долларов будет много, их выпустят столько сколько надо, доллар будет дешевый. И на этом фоне инвесторы уходят в другие валюты. Отсюда достаточно закономерно усиливается интерес к евро.
Перспектива пары евро/доллар
- На текущей неделе валютная пара евро/доллар обновила локальный максимум с апреля 2018 года, когда евро в пике пробил отметку в 1,20. Но евро достаточно быстро скорректировался и сегодня торгуется на уровне 1,186. Это классика жанра. По достижении психологического уровня в 1,20 произошел отскок.
Но этот психологический рубеж будет пробиваться и тестироваться еще не один раз. До тех пор, пока пара евро/доллар окончательно не закрепится выше 1,20. И, на мой взгляд, до конца года пара может выйти в район 1,25-1,28 доллара за 1 евро.
Для российского рубля неожиданностей не предвидится
- С российским рублем все достаточно просто и банально. На прошлой неделе рубль несколько снизился по отношению к доллару, в пике поднимался до 75 рублей за доллар. Сейчас он откатил назад в район 73,8. На самом деле это достаточно корректная цифра. Ничего рискового здесь нет.
Бюджет России, несмотря на провал в первом полугодии, сейчас восстанавливается. Собирается мощный урожай зерновых, так что сельское хозяйство оказывает поддержку. Россия вышла на первое место по продаже золота, и ее золотодобыча выходит в лидеры в мировом масштабе.
Цена на нефть достаточно плотно закрепилась в районе 45 долларов за баррель. И с большой долей вероятности цена на нефть останется в пределах 45-48 долларов, поскольку до конца года ожидается восстановление мировой экономики, в том числе восстановление спроса прежде всего со стороны Китая, который является крупнейшим потребителем.
Так что никаких неожиданностей для российского рубля нет и не должно быть. С большой долей вероятности он будет находится в том же диапазоне - 70-75 рублей за 1 доллар.
С белорусским рублем все непросто, но он может вырасти
- А что касается белорусской национальной валюты, то, к сожалению, наш предыдущий прогноз сбылся. Мы увидели новые максимумы. В первую очередь это связано с некоторыми паническим настроениями на внутреннем рынке, обусловленными политической нестабильностью.
Впоследствии к физлицам добавились и юридические лица. Они начали массово конвертировать имеющиеся свободные белорусские активы в валюту – евро, доллар, российский рубль.
Были дни на Белорусской валютно-фондовой бирже, когда все три валюты, независимо от колебаний на внешних рынках, росли с одинаковой динамикой по 1,5%-2%. Это неестественно для рынка и говорит о том, что происходил переток из белорусской ликвидности в любую другую – по принципу «хватай что есть».
Но благодаря усилиям со стороны Национального банка – это отказ от кредита овернайт до середины октября и повышение межбанковской ставки, которая в моменте превышала 18-20% - ажиотаж удалось сбить.
Но надо отметить, что в банковской системе сейчас наблюдается большой дефицит ликвидности, причем уже не только валютной, но и рублевой. И если не будет очередного всплеска спроса или спекулятивной атаки внутри нашего рынка в отношении иностранных валют, то может пойти откат и в обратную сторону.
Ведь как ни крути, платежи и физических, и юридических лиц внутри страны совершаются в национальной валюте. И дефицит белорусского рубля может сказаться на том, что рубль укрепится к доллару, евро и к российском рублю. Это мы и увидели на текущей неделе.
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