Что влияет на ваш иммунитет, а что точно его не укрепит? Проверьте свои знания в простом тесте

Источник материала: Tut.by

Иммунитет — природная защита организма от инфекций и вирусов. Как подготовить его к зимнему периоду, чтобы меньше болеть? HEALTH.TUT.BY решил проверить, знаете ли вы простые вещи об иммунитете и сможете ли его защитить.