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Что влияет на ваш иммунитет, а что точно его не укрепит? Проверьте свои знания в простом тесте

03.09.2020 15:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иммунитет — природная защита организма от инфекций и вирусов. Как подготовить его к зимнему периоду, чтобы меньше болеть? HEALTH.TUT.BY решил проверить, знаете ли вы простые вещи об иммунитете и сможете ли его защитить.

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Иммунитет - природная защита организма от инфекций и вирусов. Как подготовить его к зимнему периоду, чтобы меньше болеть? HEALTH.TUT.BY решил проверить, знаете ли вы...
 
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