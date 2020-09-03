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БГУ не входит даже в 1000 лучших вузов планеты

03.09.2020 15:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусский государственный университет стал единственным вузом страны, которому удалось втиснуться в список 1500 лучших вузов планеты. Но при этом, БГУ не попадает в первую тысячу.

По версии британского журнала Times Higher Education (THE), БГУ представлен в группе 1001+ из 1500 вузов мира.

Первую строчку исследования пятый год подряд занял британский Оксфордский университет, а на второе место с четвертого переместился Стэнфордский университет (США). Замыкает тройку лидеров Гарвардский университет (США). В целом в топ-10, как и в прошлом году, представлены вузы исключительно из США (8) и Великобритании (2).

В рейтинг включены 48 российских вузов. Наиболее высокие места заняли МГУ (174 позиция), МФТИ (201-500) и Высшая школа экономики (251-300).

В группу 501-600 вошли Львовский политехнический и Сумский государственный университеты, польский Ягеллонский университет. В Эстонии - Тартуский университет (251-300), в Литве - Вильнюсский университет (801-1000).

 
 
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Белорусский государственный университет стал единственным вузом страны, которому удалось втиснуться в список 1500 лучших вузов планеты. Но при этом, БГУ не попадает...
 
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