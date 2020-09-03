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Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на пятницу из-за гроз

03.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на пятницу 4 августа из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Владимир Песня
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В ближайшие дни в республике начнет ощущаться наступление осени: температура воздуха немного снизится по всей стране. При этом существенного похолодания пока не предвидится.

"В пятницу 4 сентября местами по восточной половине республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете.

В связи с этим в республике был объявлен второй (желтый) уровень опасности.

Синоптики уточнили, что 5 сентября Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ночью и утром ожидается слабый туман, а днем воздух прогреется до +18..+24°С.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь в пятницу будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ночью и утром ожидается слабый туман.
 
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