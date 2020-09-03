Штормпредупреждение объявлено в Беларуси на пятницу из-за гроз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 авг – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на пятницу 4 августа из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие дни в республике начнет ощущаться наступление осени: температура воздуха немного снизится по всей стране. При этом существенного похолодания пока не предвидится.

"В пятницу 4 сентября местами по восточной половине республики ожидаются грозы", – сказали в Гидромете.

В связи с этим в республике был объявлен второй (желтый) уровень опасности.

Синоптики уточнили, что 5 сентября Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ночью и утром ожидается слабый туман, а днем воздух прогреется до +18..+24°С.