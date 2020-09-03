«Силовикам дозволяются любые приёмы при задержании»: слили запись разговора проректора БНТУ со студентами

Источник материала: KYKY

К журналистам dev.by попала аудиозапись двухчасовой беседы студентов БНТУ с проректором вуза Георгием Вершиной.

Разговор состоялся вчера, 2 сентября, между проректором и студентами Владимиром Далецким и Каролиной Борисовой – и строился вокруг задержаний студентов тихарями прямо на территории вуза и запрета БНТУ выражать учащимся свою политическую позицию. Приводим самые показательные цитаты Вершины.

➤ «На территории БНТУ не будет никакой политики. Будет учебный процесс. За пределами БНТУ — пожалуйста. Никаких воздействий на студента не будет. Только просьба: когда вы будете заниматься политикой, не нарушайте ни Конституцию, ни законодательство. Чтобы нам со стороны не приходили письма, что такой-то студент участвовал в массовых мероприятиях и нарушил гражданский порядок, примите меры».

➤ «Если вы будете создавать БНТУ проблемы с точки зрения политической деятельности, то есть нагружать меня дополнительной работой, я буду официально обращаться».

➤ «Мы обратились официально, на основании закона о местном самоуправлении, в администрацию Советского района, выделить для охраны правопорядка БНТУ силовые структуры. Люди в балаклавах — это ОМОН. Люди в гражданском — это оперативные работники. Они и сегодня на территории БНТУ. Это не запрещается. У меня самое главное — безопасность людей. И если случается трагедия со студентом — я в тюрьму пойду».

➤ «Я не хочу оценивать работников милиции. Но тоже поймите. Идёт, не скажу, что война, но очень жёсткая борьба с точки зрения человека. Если ты в милиции — значит ты не человек, его фото распространяется, поэтому с точки зрения безопасности органов МВД, они имеют право на маскировку».

➤ «Если человек начал оказывать сопротивление [при задержании] — сила к нему применена правильно. И если вы не знаете, молодые люди, здесь очень много грехов и со стороны так называемых «мирных демонстрантов». <…> Силовым структурам дозволяются любые приемы при задержании. Любые, если человек оказывает сопротивление. Вам это хорошо известно. Любые средства при задержании виновного в нарушении».

➤ «Деятельность политическую на территории БНТУ никто не будет проводить — я за государственный счёт финансировать эти мероприятия не собираюсь не при каких обстоятельствах. Потому что я тогда нарушаю и использую деньги не по целевому назначению. И попадаю под уголовную ответственность. Я вам разрешил собрание — это политическая деятельность, это свет, это вода, это тепло, а денежки то платит государство!»

➤ «Мы уважаем ваши права и мнения, но давайте мы будем работать по закону. Если вы не можете своей головой додуматься, как по закону, тогда нечего лезть в эти дела. Ум должен работать».

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Обложка: «Свобода».