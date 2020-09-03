Первый тягач Volvo FH уровня Euro-6 собрали на заводе в Калуге и продали в Беларусь

Источник материала: Onliner На заводе Volvo Trucks в российском городе Калуга собрали первый тягач экологического уровня Euro-6. Примечательно, что первый в истории российский Volvo FH Euro-6 поставлен белорусскому заказчику и отправился в автопарк одной из гродненских транспортных компаний.

Естественно, тягачи уровня Euro-6 в гамме Volvo Trucks есть со времен введения этих норм в Европе, то есть с 2014 года. Но в России до недавних пор собирали только Euro-5, а машины Euro-6 приходили к белорусским клиентам с заводов в шведском Гетеборге и бельгийском Генте. Теперь к списку добавилась и Калуга.

Седельный тягач Volvo FH 4×2 оснащен 13-литровым двигателем D13K в исполнении Евро-6 мощностью 500 л. с. с моторным тормозом VEB и АКП I-Shift, оснащенной функцией распознавания топографии местности I-See для повышения экономии топлива. Автомобиль дополнен аэродинамическим пакетом, включающим спойлеры на крыше, по бокам кабины и шасси, что также дает существенную выгоду на снижении дизельных издержек. Передаточное число главной передачи выбрано на значении 2,50.





Особое внимание в комплектации Volvo FH Евро-6 уделено минимизации риска попадания автомобиля в ДТП, повышению безопасности водителя и сохранности перевозимых грузов. Седельный тягач получил адаптивный круиз-контроль с передовой системой предупреждения о фронтальном столкновении с функцией экстренного торможения в сочетании с системами удержания в полосе движения и помощи при перестроении по рядам. Водительский комфорт улучшен благодаря наличию полностью автономной климатической установки i-Park Cool с датчиком интенсивности солнечного света и тонировки ламинированных стекол кабины.





Седельный тягач Volvo FH Евро-6 был торжественно передан в автопарк одного из гродненских клиентов (его имя и реквизиты Volvo Trucks не раскрывает), который имеет 20-летний успешный опыт международных транспортных операций по территории стран ЕС, Республики Беларусь и Российской Федерации. За время десятилетнего сотрудничества Volvo Trucks поставила данному клиенту более 20 единиц техники, однако впервые заказ на седельный тягач Volvo FH экологического класса Евро-6 (от этого клиента) был размещен именно на российском производстве Volvo в Калуге.





Таким образом, компания Volvo Trucks Россия официально открывает для своих клиентов в Российской Федерации, Республике Беларусь, Республике Казахстан возможность заказа грузовых автомобилей Volvo модельного ряда Volvo FH, Volvo FM, Volvo FMX экологического класса Евро-6 наряду с продолжением выпуска техники экостандарта Евро-5 аналогичной гаммы.