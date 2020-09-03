«Произвести демонтаж синтетических тканей». МЧС объяснило, почему на многоэтажках не должно быть флагов

Источник материала: Onliner

В последние недели в Минске развернулась настоящая война между теми, кто вешает огромные бело-красно-белые флаги, и теми, кто их снимает. Демонтировать полотна приходят, как правило, неизвестные люди в черном (иногда в «гражданке»), не представляются и начинают быстро выполнять свою задачу. На вопросы «кто?»,«зачем?» и «почему?» минчане пока так и не получили ответа. И вот точку в спорах ставит МЧС. Товарищество собственников одной из многоэтажек на улице Чюрлениса получило вот такое предписание. Документ опубликован в Telegram-канале #МотолькоПомоги .

Из документа следует, что «при осуществлении надзорно-профилактической работы Московским районным отделом по чрезвычайным ситуациям выявлено грубое нарушение требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, а именно: переходы через наружную воздушную зону, ведущие в незадымляемую лестничную клетку, находятся в закрытом состоянии при помощи натянутых синтетических тканей, которые не предусмотрены проектной документацией на здание».





Ссылками на законодательные акты первый заместитель начальника отдела П. В. Логодюк, который подписал документ, подтверждает правильность своих доводов. А далее требует «произвести демонтаж синтетических тканей, натянутых в переходах через наружную воздушную зону, ведущих в незадымляемую лестничную клетку. Предписание подлежит немедленному исполнению».

Если же товарищество не будет следовать предписанию, то его ждет наказание по ст. 23.1 Кодекса об административных правонарушениях, а именно предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.

Правда, пока нерешенной остается задача о демонтаже флагов, натянутых между жилыми домами и не закрывающими эвакуационные пути.