Поротников: Влияние Совбеза при Вакульчике вырастет, КГБ с Тертелем займется пополнением бюджета

– Новый глава КГБ Иван Тертель всего 3 месяца поруководил Госконтролем. Что означала эта командировка?





– Скорее всего, это была обкатка его способностей самостоятельно руководить важным ведомством.





Новые приоритеты КГБ можно спрогнозировать из предыдущего опыта Тертеля, из того, чем он занимался 12 лет на посту заместителя председателя Комитета госбезопасности. Это вопросы экономической безопасности и борьбы с коррупцией (что тесно связано с обеспечением лояльности госаппарата).





Предполагаю, что основной упор теперь будет сделан на две вещи. Во-первых, на лояльность бюрократии. Промежуточные итоги восстания (а мы действительно наблюдаем восстание народа) заключаются в том, что силовые структуры и бюрократия остаются двумя столпами нынешнего режима.





Два других столпа – покупка лояльности больших групп населения и российская поддержка – испарились.





Во-вторых, Тертель, как мне кажется, будет в том числе заниматься вопросами, связанными с обеспечением наполнения бюджета. Вероятно, усилится работа по выявлению разного рода схем по уклонению от уплаты налогов.





Возможно, стоит ожидать возврата к ситуации 2015-2016 годов, когда крупных бизнесменов из списка «Ежедневника» закрывали по обвинению в причинении ущерба государству, а после кратной компенсации их открывали.





Таким образом если эти люди не успеют сбежать из Беларуси в ближайшие несколько недель, то, думаю, 400-500 миллионов долларов из них можно будет выбить.





– Вакульчик возглавлял белорусское КГБ рекордные 8 лет и казалось был одним из самых влиятельных людей страны. Почему Лукашенко сместил его?





– Вакульчик, пожалуй, один из наиболее ценных кадров властей в силовом блоке.

У него есть серьезный опыт организационной и антикризисной работы в силовых ведомствах. Ваульчик возглавлял две из трех спецслужб страны: создавал и руководил ОАЦ, возглавлял КГБ. Плюс Вакульчик – один из создателей Следственного комитета Беларуси.





Нужно понимать, что госсекретариат Совбеза – это рабочий консультационно-контрольный орган при президенте. Это не самостоятельное ведомство. Со стороны назначение Вакульчика в Совбез может выглядеть его понижением.





Одно дело, когда ты руководишь многотысячной контрой с собственным бюджетом и широкими возможностями, и совсем другое – когда ты возглавляешь отдел Администрации президента, в котором хорошо если человек 70 работает на постоянной основе.





Но с учетом того, что у Вакульчика есть опыт организационной и антикризисной работы, вполне возможно, что мы будем наблюдать рост влияния и дееспособности Совбеза, наращивание его возможностей как аналитического центра, центра прогнозирования и контроля за деятельностью не только силовых ведомств, но и за кадровой политикой в государстве (очевидно, что сегодня она абсолютно провальная).





Подытоживая, я не стал бы говорить, что Вакульчик ушел на понижение. Перед Совбезом, вероятно, поставлены новые задачи, которые превосходят по масштабу и сложности прежние.





– Равков поруководил Совбезом 7 месяцев, уволен пока без назначения на новый пост. Он стал вынужденной жертвой перестановок или в чем-то провинился с точки зрения Лукашенко?





– По сути дела Равков ранее был снят с поста министра обороны и отправлен на понижение. Уже тогда было понятно, что Совбез для него промежуточная ступенька перед тем, как получить пинка под зад с военной службы.





Министр обороны – слишком знаковая фигура, чтобы ее просто выкинуть со службы: это был бы скандал, свидетельство того, что в армии бардак. Поэтому Равкова перевели в Совбез.





Не думаю, что его выкинут и сейчас: надо посмотреть на должности военных атташе в Москве и Пекине, другие вакантные посты – в структурах ОДКБ и т.д. Равков, по сути, ушел на пенсию, но, думаю, останется в бюрократической обойме как аппаратный деятель, как человек-функция.