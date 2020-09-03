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Белорусский рубль рухнул перед встречей Головченко с Мишустиным

03.09.2020 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская валюта значительно сдала свои позиции по отношению к российскому рублю на торгах БВФБ 3 сентября.

Три основные иностранные валюты свои сегодняшние сессии завершили на следующих рубежах:

  • российский рубль — 3,5087 белорусского рубля за 100 российских (-0,0671 пункта);
  • евро — 3,1256 белорусского рубля (-0,0141 пункта);
  • доллар — 2,6451 белорусского рубля (-0,0008 пункта).
 
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Белорусская валюта значительно сдала свои позиции по отношению к российскому рублю на торгах БВФБ 3 сентября. Три основные иностранные валюты свои сегодняшние...
 
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