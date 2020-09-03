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Белорусский рубль рухнул перед встречей Головченко с Мишустиным
Источник материала: Навiны
Белорусская валюта значительно сдала свои позиции по отношению к российскому рублю на торгах БВФБ 3 сентября.
Три основные иностранные валюты свои сегодняшние сессии завершили на следующих рубежах:
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Белорусская валюта значительно сдала свои позиции по отношению к российскому рублю на торгах БВФБ 3 сентября. Три основные иностранные валюты свои сегодняшние...
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