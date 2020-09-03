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Российский премьер сказал Лукашенко, каким будет Союзное государство
Источник материала: Навiны
На встрече с Александром Лукашенко премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал свое мнение, каким должно быть Союзное государство Беларуси и России.
По словам главы правительства, передает
Он отдельно выделил прогресс в вопросе будущего Союзного государства, которое будет «основано на абсолютно независимой позиции» властей Беларуси и России.
Однако, подчеркнул Мишустин, «с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались».
Глава правительства РФ назвал Беларусь «родной страной» для России, подчеркнув, что жители двух государств фактически являются «одним народом».
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На встрече с Александром Лукашенко премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал свое мнение, каким должно быть Союзное государство Беларуси и России.
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