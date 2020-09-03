Российский премьер сказал Лукашенко, каким будет Союзное государство

На встрече с Александром Лукашенко премьер-министр РФ Михаил Мишустин высказал свое мнение, каким должно быть Союзное государство Беларуси и России.



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По словам главы правительства, передает DW , Россия поддерживает независимость и территориальную целостность Беларуси. Он также заявил, что в сложившейся ситуации необходимо «отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций».

Он отдельно выделил прогресс в вопросе будущего Союзного государства, которое будет «основано на абсолютно независимой позиции» властей Беларуси и России.

Однако, подчеркнул Мишустин, «с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались».

Глава правительства РФ назвал Беларусь «родной страной» для России, подчеркнув, что жители двух государств фактически являются «одним народом».