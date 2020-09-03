|
Этой осенью будут в моде перчатки фирмы "Акцент": коллектив предприятия вышел из провластного профсоюза
Источник материала: Партизан
Членов ФПБ на предприятии больше не осталось.
Сотрудница компании рассказала
По словам сотрудницы гродненской фирмы «Акцент», ее коллеги приняли это решение по разным причинам, а все заявления написали в течение двух дней. Сейчас работники обсуждают создание ячейки независимого профсоюза на предприятии.
«Акцент» занимается производством перчаток, в компании работают около 150 человек.
По информации «Белсата» аналогичная ситуация сложилась на фабрике «Conte» в Гродно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой осенью будут в моде перчатки фирмы "Акцент": коллектив предприятия вышел из провластного профсоюза
Членов ФПБ на предприятии больше не осталось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)