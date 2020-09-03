belsat.eu , что решение было единогласным: «Мы подали заявление в Сотрудница компании рассказала, что решение было единогласным: «Мы подали заявление в Минск на ликвидацию нашей профсоюзной организации. Это не простой процесс – сама ликвидация. Может, решение будет принято в конце сентября. Но да, все люди вышли, 100%».





По словам сотрудницы гродненской фирмы «Акцент», ее коллеги приняли это решение по разным причинам, а все заявления написали в течение двух дней. Сейчас работники обсуждают создание ячейки независимого профсоюза на предприятии.





«Акцент» занимается производством перчаток, в компании работают около 150 человек.



