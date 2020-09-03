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16-летнего парня, который из-за зверств ОМОНа впал в кому, вызвали на допрос по уголовному делу
Источник материала: KYKY>
Помните жуткую историю 16-летнего парня Тимура, которого задержали в Минске во время протестов? По его словам, время задержания ему выкалывали глаза, били электрошокером по пяткам и забивали в рот палку. Позже молодой человек попал в больницу, где его ввели в кому.
Да, это тот самый Тимур, которого экс-глава Минздрава (ныне — губернатор Гродненской области) Владимир Караник пытался выставить наркоманом: он сказал, что молодой человек отравился психотропами. Хотя это полностью противоречит всем экспертизам и справкам: в организме Тимура медики не обнаружили ни следов алкоголя, ни следов наркотиков.
Сегодня, 3 сентября, адвокат подростка Станислав Абразей (и еще несколько источников) сообщил, что подростка задержали во второй раз. Тимура отвезли на допрос в рамках уголовной статьи 293 («Массовые беспорядки»).
Есть информация, что Тимур в этом уголовном деле не свидетель, а подозреваемый, но пока что она не подтверждена.
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