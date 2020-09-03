ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

16-летнего парня, который из-за зверств ОМОНа впал в кому, вызвали на допрос по уголовному делу

03.09.2020 17:03 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Помните жуткую историю 16-летнего парня Тимура, которого задержали в Минске во время протестов? По его словам, время задержания ему выкалывали глаза, били электрошокером по пяткам и забивали в рот палку. Позже молодой человек попал в больницу, где его ввели в кому.  

Да, это тот самый Тимур, которого экс-глава Минздрава (ныне — губернатор Гродненской области) Владимир Караник пытался выставить наркоманом: он сказал, что молодой человек отравился психотропами. Хотя это полностью противоречит всем экспертизам и справкам: в организме Тимура медики не обнаружили ни следов алкоголя, ни следов наркотиков.

Сегодня, 3 сентября, адвокат подростка Станислав Абразей (и еще несколько источников) сообщил, что подростка задержали во второй раз. Тимура отвезли на допрос в рамках уголовной статьи 293 («Массовые беспорядки»). 

Есть информация, что Тимур в этом уголовном деле не свидетель, а подозреваемый, но пока что она не подтверждена. 
 

Полную историю ада, через который прошел Тимур, вы можете прочитать здесь. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните жуткую историю 16-летнего парня Тимура, которого задержали в Минске во время протестов? По его словам, время задержания ему выкалывали глаза, били...
 
Новости дня
Новости разные
 
Студенты Лингвистического университета угрожают руководству забастовкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика