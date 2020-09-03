Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Захарова: линию поведения белорусской оппозиции диктуют из Варшавы

Вмешательство в белорусскую ситуацию она назвала "чем-то из ряда вон выходящим".

"Варшава оказывает давление на Минск, фактически диктуя линию поведения и открыто поддерживает, в том числе, и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы", ― сказала Захарова.

Помимо этого, Польша разворачивает информационно-пропагандистское вещание для воздействия на белорусское общественное мнение и привечает у себя лидеров сил протеста, добавила Захарова.

Польша находится в авангарде недружественной политики Евросоюза по отношению к Беларуси, инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска, добавила представитель российского МИД.

"В этой связи не может не настораживать информация о высказываниях первого лица государства о готовности "взять под защиту отдельные регионы в соседней республике", ― процитировала Захарова.

Беларусь однозначно воспринимает действия Польши как очевидные попытки вмешательства в ее внутренние дела, соответствующий протест белорусского МД был 27 августа заявлен польской стороне, напомнила она.

представитель МИД РФ призвала Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права, отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства, а также прекратить поддерживать оппозиционные силы, в том числе и финансово.

Кроме того, она напомнила, что накануне глава МИД Сергей Лавров во время встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем дал полноформатную оценку событиям в Беларуси.

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