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Члены КС Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста
03.09.2020 17:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: reform.by
Ранее Ковалькова и Дылевский уже отбыли по 10 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Сегодня они должны были выйти на свободу, однако были вновь задержаны и осуждены.
Ольга Ковалькова - член президиума Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской. Она и еще один член совета – Сергей Дылевский - были задержана 24 августа рядом с Минским тракторным заводом. Позже суд арестовал их на 10 суток за призывы к забастовке на МТЗ.
3 августа дело Ковальковой и Дылевского слушалось в суде Центрального района Минска. Обоим назначено еще по 15 суток административного ареста за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Речь идет об участии в марше протеста 23 августа, сообщает правозащитный сайт
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Ранее Ковалькова и Дылевский уже отбыли по 10 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Сегодня они должны были выйти на свободу, однако были...
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