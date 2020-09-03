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Члены КС Ковалькова и Дылевский получили еще по 15 суток ареста

03.09.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: reform.by

Ранее Ковалькова и Дылевский уже отбыли по 10 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Сегодня они должны были выйти на свободу, однако были вновь задержаны и осуждены.

Ольга Ковалькова - член президиума Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской. Она и еще один член совета – Сергей Дылевский - были задержана 24 августа рядом с Минским тракторным заводом.  Позже суд арестовал их на 10 суток за призывы к забастовке на МТЗ.

3 августа дело Ковальковой и Дылевского слушалось в суде Центрального района Минска. Обоим назначено еще по 15 суток административного ареста за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Речь идет об участии в марше протеста 23 августа, сообщает правозащитный сайт "Весна".

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее Ковалькова и Дылевский уже отбыли по 10 суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Сегодня они должны были выйти на свободу, однако были...
 
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