Задержание боевиков и громкие коррупционные дела. Чем на своих постах запомнились Вакульчик, Равков и Тертель

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно о новых назначениях в силовых структурах — КГБ, КГК и Совете безопасности. Валерий Вакульчик и Иван Тертель заняли новые посты, информации о том, где будет Андрей Равков, пока нет. Листаем архивы и вспоминаем сюжеты, в которых фигурировали эти представители силового блока.

Домрачева, Втюрин, дело медиков и сахарных заводов

Уроженец Брестчины 56-летний Валерий Вакульчик занимал пост главы КГБ 8 лет, дольше всех своих предшественников. Нынешний госсекретарь Совбеза, а также председатель наблюдательного совета Федерации биатлона — персона не медийная. В прессе за эти годы не было ни одного обширного интервью с ним, проскакивали лишь короткие комментарии.





Валерий Вакульчик родом из деревни Радостово Дрогичинского района Брестской области. Сразу же после школы начал делать военную карьеру: отучился в Харьковском высшем командном училище (1985). Потом окончил Высшие курсы военной разведки КГБ СССР (1992) и Академию управления (2011). С 2008 года стал начальником Оперативно-аналитического центра при президенте, с 2011 по 2012 год был председателем Следственного комитета, КГБ возглавил в 2012 году.

Так совпало, что во времена руководства Валерия Вакульчика в КГБ служила и главная олимпийская звезда страны Дарья Домрачева. Повлиял ли на нее как-то экс-глава КГБ, неизвестно. Кроме того, Вакульчик запомнился и тем, что анонсировал выпуск мобильников для правительственной связи и отечественных лыжероллеров для биатлонистов.





За время его руководства ведомство запомнилось рядом резонансных уголовных дел, большинство которых касались коррупции. Одно из самых громких — задержание помощника президента по Гродненской области Сергея Ровнейко. Взятка, которую получил Ровнейко, составила $200 тыс. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы .





Комитет госбезопасности также задержал и бывшего начальника охраны президента Андрея Втюрина. Взятка, в которой его обвинили, достигла $190 тыс. Потом мы узнали о «деле „Белтелекома“» , в котором фигурировали 16 подозреваемых, 1 килограмм золота и $1,65 млн взяток.





Во время председательства Валерия Вакульчика КГБ вскрывал разные коррупционные схемы. К примеру, в прошлом году в стране разразился сахарный скандал. Сотрудники Госбезопасности заявили, что раскрыли «сахарную мафию», которую крышевал легендарный борец с криминалом — замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня.





Масштабную коррупционную схему КГБ вскрыл и в медицине . За право поставлять оборудование в госучреждения компании давали взятки чиновникам-медикам. Из-за коррупции госзакупки проводились по ценам в несколько раз выше рыночных. Во время расследования «дела медиков» были задержаны более 50 человек, среди которых был также заместитель министра Игорь Лосицкий.





К слову, в закрытом режиме прошло судебное заседание по самому резонансному делу директора «Белмедтехники» Александра Шарака, в гараже которого нашли $650 тыс .





До медиков были резонансные задержания бизнесменов — Юрия Чижа, Владимира Япринцева, Евгения Баскина, сенатора Павловского и других.





— На огромной скорости, 220 километров в час, следовал в сторону литовской границы, потом отправился на брестскую трассу, — рассказывал тогда о задержании Вакульчик.

Бизнесменов подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По словам Вакульчика, ущерб измерялся в миллиардах неденоминированных рублей.





Также многие помнят и коррупцию на Ошмянской таможне. На тот момент КГБ задержал 20 таможенников и оценивал общую сумму взяток в миллионы долларов.

Были и другие случаи. К примеру, в мае 2015 года сотрудники Госбезопасности за якобы взятку в $70 тыс. задержали главного инженера МЗКТ Андрея Головача . Он четыре года провел в СИЗО, а в прошлом году его оправдали.





200 боевиков и резонансные посты в Facebook

Андрею Равкову 53 года. Он родился в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. Выпускник Суворовского училища, в 1988 году с золотой медалью окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, затем через 11 лет отучился на командно-штабном факультете Военной академии Республики Беларусь. Его тоже окончил с отличием. Затем еще отучился в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.





Затем был командиром 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады ВС Беларуси, дорос до командующего войсками Северо-западного оперативного командования. В 2017 году назначен министром обороны Беларуси (о том, чем запомнился Равков как министр обороны, читайте здесь ).

В январе 2020 года Андрея Равкова назначили госсекретарем Совета безопасности. Новый пост он занимал неполных 8 месяцев. И до лета о нем особенно ничего не было слышно.

Главное, чем запомнился Равков, — это историей с 33 боевиками ЧВК Вагнера, которых задержали 29 июля.





На встрече с кандидатами в президенты в ЦИК глава Совета безопасности заявил, что «200 боевиков находятся на территории» страны, а также о том, что есть информация о готовящихся группах на территории России под Псковом и Невелем.

— Уголовное дело возбуждено по факту подготовки террористических актов, — заявил он, но точной статьи не назвал. На вопрос, кто мог позвать российских боевиков в Беларусь, Равков ответил коротко: «Я не знаю».

История с боевиками закончилась тем, что 33 человека были переданы в Россию, а о судьбе тех самых 200 боевиков, которые находились на территории страны, до сих пор ничего не известно.

Кроме этого, Равкова запомнят и по персональной странице в Facebook , на которой он активно высказывался по поводу ситуации в стране.

Один из популярных постов госсекретарь написал 24 августа. Его мнение вызвало бурную реакцию среди читателей.

«Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые „несогласные и протестующие“ восхищаются в телеграм-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический „патриотизм“ вдруг вспыхивает, когда попросят. В связи с этим вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: „Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!“ — и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции».

Самый медийный человек за три месяца

Уроженец Гродненского района 53-летний Иван Тертель занимал свой пост всего три месяца, зато оказался одним из самых медийных чиновников.





Он учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, затем в ГрГУ имени Янки Купалы и Академии управления при президенте. Был заместителем председателя КГБ с 2008 по 2013 год, входил в состав межведомственных комиссий по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю, по безопасности в экономической сфере при Совете безопасности.

Главой КГК Тертель стал 4 июня. А уже 11-го стало известно о деле «Белгазпромбанка».





Также Иван Тертель является членом наблюдательного совета «Нафтана». Именно он встретился 17 августа с коллективом предприятия, но диалога не получилось.