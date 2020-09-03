Задержание боевиков и громкие коррупционные дела. Чем на своих постах запомнились Вакульчик, Равков и Тертель

Сегодня стало известно о новых назначениях в силовых структурах — КГБ, КГК и Совете безопасности. Валерий Вакульчик и Иван Тертель заняли новые посты, информации о том, где будет Андрей Равков, пока нет. Листаем архивы и вспоминаем сюжеты, в которых фигурировали эти представители силового блока.
Домрачева, Втюрин, дело медиков и сахарных заводов
Уроженец Брестчины 56-летний Валерий Вакульчик занимал пост главы КГБ 8 лет, дольше всех своих предшественников. Нынешний госсекретарь Совбеза, а также председатель наблюдательного совета Федерации биатлона — персона не медийная. В прессе за эти годы не было ни одного обширного интервью с ним, проскакивали лишь короткие комментарии.
Валерий Вакульчик родом из деревни Радостово Дрогичинского района Брестской области. Сразу же после школы начал делать военную карьеру: отучился в Харьковском высшем командном училище (1985). Потом окончил Высшие курсы военной разведки КГБ СССР (1992) и Академию управления (2011). С 2008 года стал начальником Оперативно-аналитического центра при президенте, с 2011 по 2012 год был председателем Следственного комитета, КГБ возглавил в 2012 году.
Так совпало, что во времена руководства Валерия Вакульчика в КГБ служила и главная олимпийская звезда страны Дарья Домрачева. Повлиял ли на нее как-то экс-глава КГБ, неизвестно. Кроме того, Вакульчик запомнился и тем, что анонсировал выпуск мобильников для правительственной связи и отечественных лыжероллеров для биатлонистов.
За время его руководства ведомство запомнилось рядом резонансных уголовных дел, большинство которых касались коррупции. Одно из самых громких — задержание помощника президента по Гродненской области Сергея Ровнейко. Взятка, которую получил Ровнейко, составила $200 тыс. Суд признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы.
Комитет госбезопасности также задержал и бывшего начальника охраны президента Андрея Втюрина. Взятка, в которой его обвинили, достигла $190 тыс. Потом мы узнали о «деле „Белтелекома“», в котором фигурировали 16 подозреваемых, 1 килограмм золота и $1,65 млн взяток.
Во время председательства Валерия Вакульчика КГБ вскрывал разные коррупционные схемы. К примеру, в прошлом году в стране разразился сахарный скандал. Сотрудники Госбезопасности заявили, что раскрыли «сахарную мафию», которую крышевал легендарный борец с криминалом — замначальника ГУБОПиК Владимир Тихиня.
Масштабную коррупционную схему КГБ вскрыл и в медицине. За право поставлять оборудование в госучреждения компании давали взятки чиновникам-медикам. Из-за коррупции госзакупки проводились по ценам в несколько раз выше рыночных. Во время расследования «дела медиков» были задержаны более 50 человек, среди которых был также заместитель министра Игорь Лосицкий.
Андрею Равкову 53 года. Он родился в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. Выпускник Суворовского училища, в 1988 году с золотой медалью окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, затем через 11 лет отучился на командно-штабном факультете Военной академии Республики Беларусь. Его тоже окончил с отличием. Затем еще отучился в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Затем был командиром 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады ВС Беларуси, дорос до командующего войсками Северо-западного оперативного командования. В 2017 году назначен министром обороны Беларуси (о том, чем запомнился Равков как министр обороны, читайте здесь).
В январе 2020 года Андрея Равкова назначили госсекретарем Совета безопасности. Новый пост он занимал неполных 8 месяцев. И до лета о нем особенно ничего не было слышно.
Главное, чем запомнился Равков, — это историей с 33 боевиками ЧВК Вагнера, которых задержали 29 июля.
На встрече с кандидатами в президенты в ЦИК глава Совета безопасности заявил, что «200 боевиков находятся на территории» страны, а также о том, что есть информация о готовящихся группах на территории России под Псковом и Невелем.
— Уголовное дело возбуждено по факту подготовки террористических актов, — заявил он, но точной статьи не назвал. На вопрос, кто мог позвать российских боевиков в Беларусь, Равков ответил коротко: «Я не знаю».
История с боевиками закончилась тем, что 33 человека были переданы в Россию, а о судьбе тех самых 200 боевиков, которые находились на территории страны, до сих пор ничего не известно.
Один из популярных постов госсекретарь написал 24 августа. Его мнение вызвало бурную реакцию среди читателей.
«Не перестаю удивляться тому сладострастию, с которым некоторые „несогласные и протестующие“ восхищаются в телеграм-каналах по поводу разнобойного махания флажками в Литве, Польше, даже США, Канаде в поддержку протестов в Беларуси. Причем любому человеку, надеюсь, ясно, что это не показатель — ведь машущие, даже если они белорусы, уже давным-давно здесь не живут, ничего не сделали для сегодняшней страны, а весь их ностальгический „патриотизм“ вдруг вспыхивает, когда попросят. В связи с этим вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: „Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!“ — и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции».
Самый медийный человек за три месяца
Уроженец Гродненского района 53-летний Иван Тертель занимал свой пост всего три месяца, зато оказался одним из самых медийных чиновников.
Он учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, затем в ГрГУ имени Янки Купалы и Академии управления при президенте. Был заместителем председателя КГБ с 2008 по 2013 год, входил в состав межведомственных комиссий по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю, по безопасности в экономической сфере при Совете безопасности.
Главой КГК Тертель стал 4 июня. А уже 11-го стало известно о деле «Белгазпромбанка».