«Йокериту» засчитано техническое поражение: команда не прибыла в Минск на матч с «Динамо»

ХК «Йокерит» не прибыл в Минск, где сегодня должен был пройти поединок регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21.

Как отметили в КХЛ, «в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)».

Накануне белорусские активисты отправили сотни сообщений игрокам «Йокерита» в соцсетях. Они писали о нарушении прав человека в Беларуси.