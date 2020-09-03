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«Йокериту» засчитано техническое поражение: команда не прибыла в Минск на матч с «Динамо»
Источник материала: Навiны
ХК «Йокерит» не прибыл в Минск, где сегодня должен был пройти поединок регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21.
Как отметили в КХЛ, «в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)».
Накануне белорусские активисты отправили сотни сообщений игрокам «Йокерита» в соцсетях. Они писали о нарушении прав человека в Беларуси.
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ХК «Йокерит» не прибыл в Минск, где сегодня должен был пройти поединок регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21. Как отметили в КХЛ, «в соответствии с пунктом 15...
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