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«Йокериту» засчитано техническое поражение: команда не прибыла в Минск на матч с «Динамо»

03.09.2020 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ХК «Йокерит» не прибыл в Минск, где сегодня должен был пройти поединок регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21.

Как отметили в КХЛ, «в соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)».

Накануне белорусские активисты отправили сотни сообщений игрокам «Йокерита» в соцсетях. Они писали о нарушении прав человека в Беларуси.

 
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ХК «Йокерит» не прибыл в Минск, где сегодня должен был пройти поединок регулярного чемпионата КХЛ сезона 2020/21. Как отметили в КХЛ, «в соответствии с пунктом 15...
 
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