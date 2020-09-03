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Автовладелец удалил VIN во время кузовного ремонта и поехал на ТО

03.09.2020 17:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Житель Сморгонского района приехал на своем Volkswagen на СТО для прохождения планового техосмотра, там у него возникли неожиданные проблемы. Специалист во время сверки VIN обнаружил, что он в установленном месте отсутствует. В итоге техосмотр мужчина не прошел и обратился в госкомитет судэкспертиз.

«Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, гражданин обратился в ГКСЭ для проведения экспертизы идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств, — рассказали в комитете. — Как пояснил владелец автомобиля, когда-то он самостоятельно проводил ремонт автомобиля как раз в том месте, где находится панель с номерной площадкой. Было установлено, что VIN представленного Volkswagen подвергался изменению путем удаления фрагмента части маркируемой панели со знаками идентификационного номера с последующей вваркой на его место фрагмента безномерной металлической пластины».

«Экспертам удалось полностью восстановить первичный VIN транспортного средства, содержание которого отобразилось на оборотной стороне маркируемой панели», — сообщили в ГКСЭ.

За прошлый год только в Гродненской области было проведено 1,5 тысячи экспертиз идентификационных маркировочных обозначений транспортных средств.

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Житель Сморгонского района приехал на своем Volkswagen на СТО для прохождения планового техосмотра, там у него возникли неожиданные проблемы. Специалист во время...
 
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