Источник материала: Tut.by

Наконец-то стала известна судьба сегодняшнего матча между минским «Динамо» и «Йокеритом». КХЛ засчитала финнам техническое поражение.

Вот что сообщается на сайте:

Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение.

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