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«Йокериту» засчитано техническое поражение

03.09.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наконец-то стала известна судьба сегодняшнего матча между минским «Динамо» и «Йокеритом». КХЛ засчитала финнам техническое поражение.

Вот что сообщается на сайте:

Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение.

будет обновлено

 
Теги: Минск
 
 
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