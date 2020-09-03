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«Йокериту» засчитано техническое поражение
Источник материала: Tut.by
Наконец-то стала известна судьба сегодняшнего матча между минским «Динамо» и «Йокеритом». КХЛ засчитала финнам техническое поражение.
Вот что
Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 Дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение.
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Финны не прилетели в Минск.
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