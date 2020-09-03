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Лукашенко: никакого отравления Навального не было
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России заявил, что белорусские военные перехватили некий разговор, из которого следует, что никакого отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального не было.
По его словам, у Запада «новая фишка появилась»: «Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там [на западных рубежах Беларуси] развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с НАТОвцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было».
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Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России заявил, что белорусские военные перехватили некий разговор, из которого следует, что никакого...
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