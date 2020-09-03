Лукашенко перетряхнул силовиков. Что значат перестановки в Совбезе и КГБ

Александр Лукашенко перетасовал руководcтво силовых структур — Совета безопасности, КГБ и КГК. Это может быть началом перестройки всего силового блока.





Валерий Вакульчик освобожден от должности председателя Комитета госбезопасности и назначен госсекретарем Совета безопасности. Уже бывший госсекретарь Совбеза Андрей Равков пока остается без портфеля, но ему пообещали работу в международных организациях — вероятно, в ОДКБ. КГБ возглавил Иван Тертель, до этого занимавший должность председателя Комитета госконтроля. В КГК Тертель пришел с должности заместителя председателя КГБ.

Кадровые перестановки Лукашенко назвал перестроечным периодом для силовых структур. Назначая Вакульчика на должность госсекретаря Совбеза, который координирует работу силовых структур, Лукашенко указал на необходимость обеспечить не только преемственность, но и коллективную работу спецслужб.

«Мне кажется, что, будучи государственным секретарем, вместе с главой Администрации президента [Игорь Сергеенко ранее занимал должность первого зампреда КГБ], зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы. И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые — проблемы, угрозы и так далее», — сказал Лукашенко.

Найти козла отпущения

Кадровые перестановки происходят на фоне самых массовых в истории Беларуси уличных протестов против фальсификации итогов выборов и исключительной жестокости силовиков в отношении демонстрантов. Наблюдатели говорят о политическом кризисе в стране.

«После таких событий всегда происходит корректировка кадрового состава. И тут, прежде всего, произошел естественный отбор по принципу, кто проявлял инициативу, а кто был пассивен», — отметил в комментарии для Naviny.by военный эксперт Александр Алесин.

Иван Тертель, который «активно рыл землю», пошел на повышение. Вакульчика, к которому есть вопросы у Лукашенко и общественности, отправили на почетную должность в Совбез, «чтобы снять напряжение». Равков, который не смог предугадать размах волнений, возможно, пойдет в депутаты или сенаторы.

«Вряд ли Равков мог предугадать размах событий, но всегда нужно найти козла отпущения. Позже на него можно будет взвалить и жесткость силовых органов. Лукашенко показал, что он хочет модернизировать силовой механизм, поскольку вся система безопасности государства не в полной мере справилась со своими задачами, раз ему самому пришлось бегать с автоматом», — предположил Алесин.

Носить папаху — недостаточно

Специалист по проблемам безопасности, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников увидел в назначение Тертеля главой КГБ серьезную переориентацию на обеспечение лояльности госаппарата и мобилизацию внутренних финансовых ресурсов для затыкания дыр в бюджете.

Поротников не исключил повторения ситуации 2015-2016 годов, когда в стране задерживали крупных бизнесменов по подозрению в уклонении от уплаты налогов или нанесении ущерба государству, а потом выпускали после кратного возмещения этого ущерба.

Назначением Вакульчика, по мнению эксперта, Лукашенко, скорее, хочет повысить статус и эффективность работы Совбеза. Равков в должности госсекретаря Совбеза «просто носил папку за Лукашенко», но оказалось, что «эту папку надо не просто носить», а еще и наполнять, то есть, заниматься анализом информации, что «превышает способности» Равкова. «Возможно, он всплывет на должности военного атташе в России или Китае», — предположил Поротников.

«Вакульчик — хороший организатор и серьезный антикризисный менеджер. Его назначение может означать серьезную трансформацию Совбеза в пользу повышения его эффективности. Это аналитическая работа и прогнозирование, усиление контрольных функций за силовым блоком и анализ работы госаппарата в целом, в частности проводимой кадровой политики», — отметил руководитель аналитического центра Belarus Security Blog.

Лукашенко своих не сдает

Эксперты уверены, что это не последние перестановки в силовом блоке.

Александр Алесин ожидал отставки главы Министерства внутренних дел Юрия Караева в ходе сегодняшнего рассмотрения кадровых вопросов, но оказалось, что «Лукашенко своих не сдает».

«Думаю, у Лукашенко боролось два решения. С одной стороны, для успокоения общественности надо рассчитаться за жестокость силового блока. С другой стороны, если сдавать верных защитников, кто тогда будет защищать. Поэтому произошли чисто декоративные перестановки», — отметил эксперт.

Андрей Поротников не исключил отставки Караева до нового года. Ее могут преподнести общественности как уступку протестующим за пытки в изоляторах на Окрестина и в Жодино.

«Но если пойти на уступки в одном, то придется идти на уступки во многих других вопросах. Вряд ли Лукашенко на этой пойдет, поэтому вопрос с Караевым будет решаться по-другому. Не будет никакой ответственности за пытки. Он просто уйдет в интеграционные структуры СНГ или ОДКБ», — предположил специалист по проблемам безопасности.