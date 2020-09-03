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" В конструктивном ключе". Новак рассказал о переговорах с Беларусью по поставкам нефти и газа

03.09.2020 18:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: oilandgasforum.ru

В составе российской делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным в Минске 3 августа был и министр энергетики РФ Александр Новак. После переговоров с белорусской стороной он дал свой комментарий.

По словам Новака, на российско-белорусских переговорах 3 августа обсуждались в том числе «вопросы, касающиеся сотрудничества в энергетике». Министр высказался за стабильность отношений России и Беларуси  по поставкам нефти и газа, передает Белта. "Конечно, для нас очень важно, чтобы у нас были стабильные долгосрочные отношения по поставкам нефти, газа. Сегодня все эти вопросы обсуждались. Также в конструктивном ключе. Председателями правительств даны поручения в кратчайшие сроки вступить в переговоры с учетом достигнутых договоренностей", - отметил Новак.

2020 год для отношений Беларуси и России в сфере энергетики выдался нелегким. Отсутствие консенсуса в ценовом вопросе привело к перебоям в поставках российской нефти в Беларусь. Много спорных моментов накопилось и в вопросах цены на российский газ. По мнению белорусской стороны, в 2020 году для Беларуси она неоправданно высока (127 долларов за тысячу кубометров). Кроме того, «Газпром» объявил о задолженности Беларуси за газ, размер которой белорусская сторона оспаривала.

По словам Новака, стороны договорились в ближайшее время урегулировать вопрос во взаиморасчетах за поставленный газ. "Здесь необходимо провести сверку. Есть, с одной стороны, задолженность в размере 328 млн долларов за поставки газа. В том числе есть предоплата в размере 101 млн долларов. Это две цифры, которые сегодня учитываются во взаиморасчетах", - уточнил министр.

"Мы будем в ближайшее время обсуждать условия поставок нефти и газа на 2021-ый и последующие годы", - сказал министр.

Что касается возможного снижения цены на газ, то, по словам Новака, «предмет переговоров в первую очередь на уровне компаний - поставщиков газа и покупателей в Беларуси".

 
Теги: Минск
 
 
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В составе российской делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным в Минске 3 августа был и министр энергетики РФ Александр Новак. После переговоров с...
 
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