Страны ЕАЭС планируют создать комиссию по кооперации и импортозамещению

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Импортозамещение – приоритетное направление для ЕАЭС. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на международной научно-практической конференции, передает «МИР 24».



Страны-участницы ЕАЭС планируют создать комиссию по кооперации и импортозамещению. Это позволит расширить сотрудничество между странами «пятерки». Например, уже сейчас Беларусь нарастила экспорт в ЕАЭС продуктов питания, запчастей для автомобилей, сельхозтехники. А в планах – создание совместных предприятий, общих проектов в социальном строительстве и IT.

«По нашим оценкам, существующие производственные мощности в наших государствах позволяют увеличить выпуск промышленной продукции не менее, чем в полтора раза. И нынешняя ситуация, связанная с возведением барьеров со стороны Европейского союза, открывает большой простор для наращивания производства», – заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

«Надо, чтобы комиссии были предоставлены дополнительные полномочия, чтобы более активно влиять на эти процессы. Взаимодополняемость и, безусловно, специализация должны быть основными критериями, как и управление балансами товарных ресурсов», – отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.