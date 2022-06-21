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Страны ЕАЭС планируют создать комиссию по кооперации и импортозамещению
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Импортозамещение – приоритетное направление для ЕАЭС. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на международной научно-практической конференции, передает «МИР 24».
«По нашим оценкам, существующие производственные мощности в наших государствах позволяют увеличить выпуск промышленной продукции не менее, чем в полтора раза. И нынешняя ситуация, связанная с возведением барьеров со стороны Европейского союза, открывает большой простор для наращивания производства», – заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.
«Надо, чтобы комиссии были предоставлены дополнительные полномочия, чтобы более активно влиять на эти процессы. Взаимодополняемость и, безусловно, специализация должны быть основными критериями, как и управление балансами товарных ресурсов», – отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.
Напомним, в понедельник в Минске стартовал
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