ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны ЕАЭС планируют создать комиссию по кооперации и импортозамещению

21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Импортозамещение – приоритетное направление для ЕАЭС. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на международной научно-практической конференции, передает «МИР 24».

Страны-участницы ЕАЭС планируют создать комиссию по кооперации и импортозамещению. Это позволит расширить сотрудничество между странами «пятерки». Например, уже сейчас Беларусь нарастила экспорт в ЕАЭС продуктов питания, запчастей для автомобилей, сельхозтехники. А в планах – создание совместных предприятий, общих проектов в социальном строительстве и IT.

«По нашим оценкам, существующие производственные мощности в наших государствах позволяют увеличить выпуск промышленной продукции не менее, чем в полтора раза. И нынешняя ситуация, связанная с возведением барьеров со стороны Европейского союза, открывает большой простор для наращивания производства», – заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

«Надо, чтобы комиссии были предоставлены дополнительные полномочия, чтобы более активно влиять на эти процессы. Взаимодополняемость и, безусловно, специализация должны быть основными критериями, как и управление балансами товарных ресурсов», – отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Напомним, в понедельник в Минске стартовал Евразийский межправительственный совет. Чтобы обсудить вопросы интеграции, собрались премьер-министры пяти стран.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это позволит расширить сотрудничество между странами «пятерки».
 
Новости дня
Новости разные
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика