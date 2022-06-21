ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переговоры премьеров: заседание межправительственного совета ЕАЭС проходит в Минске

21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кооперация и импортозамещение. Главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсуждают в Минске интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала подробности переговоров.

Выгодная интеграция
Успехи ЕАЭС
Заседание в расширенном составе проходит в центре Минска в Dipservice Hall в «Голубом зале». Здесь обычно проводят встречи и переговоры на высоком уровне. Главы правительств евразийской «пятерки» в этом году встречаются во второй раз. В феврале премьеры работали в Нур-Султане.

Главные вопросы повестки – противодействие экономическому давлению западных стран, углубление интеграции в рамках ЕАЭС, промышленная кооперация. В первую очередь в сфере машиностроения и производства оборудования.

В этот раз евразийскую интеграцию главы правительств обсуждают не только за столом переговоров, но и, что называется, «в поле». Накануне премьер-министры Беларуси и Узбекистана посетили Парк высоких технологий. Резиденты продемонстрировали программные решения для промышленности, строительства и ЖКХ. Также Роман Головченко, Абдулла Арипов и Михаил Мишустин побывали на машиностроительном предприятии и ознакомились с последними разработками.

Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе международной научно-практической конференции заявил, что импортозамещение является приоритетным направлением для ЕАЭС, а страны союза планируют создать комиссию по кооперации и импортозамещению.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные вопросы повестки – противодействие экономическому давлению западных стран, углубление интеграции в рамках ЕАЭС, промышленная кооперация.
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники проекта «Поезд памяти» объедут 15 городов России и Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.06.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика