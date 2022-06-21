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Переговоры премьеров: заседание межправительственного совета ЕАЭС проходит в Минске
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кооперация и импортозамещение. Главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсуждают в Минске интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала подробности переговоров.
Главные вопросы повестки – противодействие экономическому давлению западных стран, углубление интеграции в рамках ЕАЭС, промышленная кооперация. В первую очередь в сфере машиностроения и производства оборудования.
В этот раз евразийскую интеграцию главы правительств обсуждают не только за столом переговоров, но и, что называется, «в поле». Накануне премьер-министры Беларуси и Узбекистана посетили Парк высоких технологий. Резиденты продемонстрировали программные решения для промышленности, строительства и ЖКХ. Также Роман Головченко, Абдулла Арипов и Михаил Мишустин побывали на машиностроительном предприятии и ознакомились с последними разработками.
Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности.
Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев в ходе международной научно-практической конференции заявил, что
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Главные вопросы повестки – противодействие экономическому давлению западных стран, углубление интеграции в рамках ЕАЭС, промышленная кооперация.
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