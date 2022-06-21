Переговоры премьеров: заседание межправительственного совета ЕАЭС проходит в Минске

Главные вопросы повестки – противодействие экономическому давлению западных стран, углубление интеграции в рамках ЕАЭС, промышленная кооперация. В первую очередь в сфере машиностроения и производства оборудования.

В этот раз евразийскую интеграцию главы правительств обсуждают не только за столом переговоров, но и, что называется, «в поле». Накануне премьер-министры Беларуси и Узбекистана посетили Парк высоких технологий. Резиденты продемонстрировали программные решения для промышленности, строительства и ЖКХ. Также Роман Головченко, Абдулла Арипов и Михаил Мишустин побывали на машиностроительном предприятии и ознакомились с последними разработками.

Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности.