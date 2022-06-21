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«IT-компании активно пополняют штат новыми разработчиками». Что происходит с IT-бизнесом в России
21.06.2022 13:19 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Про отток IT-специалистов и компаний из Беларуси в последние месяцы говорят и
Куда уезжают айтишники из России?
Я собрал основную статистику по отъезду российских IT-специалистов в 2022 году. Так, по данным Хабр Карьера, 45% айтишников уехали в Европу и 10% отправились в Грузию, азиатские страны и Турцию для релокации выбрали 9% специалистов.
Как сообщает ассоциация «Руссофт», всего из страны за первое полугодие выехало около 40 000 IT-специалистов, но половина из них должна вернуться обратно до конца года. При этом, по оценке ФСБ России, в январе-марте 2022 года за границу выехало 3,88 миллиона граждан России.
В тоже время, служба исследований HeadHunter сообщает, что у большинства IT-организаций (56%) специалисты не выезжали за рубеж, уехали единицы только у 14% компаний.
По подсчетам Йельского университета, с февраля по май 2022 года Россию покинули 177 зарубежных IT-компаний, а всего из России ушло около 1000 зарубежных брендов.
«Масштабы оттока IT-специалистов преувеличены»
Я считаю, что масштабы оттока IT-специалистов весной 2022 года преувеличены в том смысле, что из России выехало лишь малая часть айтишников и многие из них уже вернулись домой. Хотя, конечно, после событий 24 февраля 2022 года в стране появилось больше IT-специалистов, которые хотели бы релоцироваться за границу.
В то же время, государство и компании не сидят сложа руки, а очень активно ищут способы удержать специалистов. Кроме отсрочки от армии, государство ввело беспрецедентные льготы для IT-специалистов и ослабило налоговый режим для бизнеса. Компании поднимают зарплаты действующим сотрудникам и активно пополняют штат новыми разработчиками.
Думаю, что такие меры способствуют возвращению айтишников в Россию. Но лучшим стимулом для удержания специалистов будет стабилизация ситуации в стране.
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Про отток IT-специалистов и компаний из Беларуси в последние месяцы говорят и статистика, и участники рынка. Однако эта проблема есть и в России: массовый уход...
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