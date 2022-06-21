«IT-компании активно пополняют штат новыми разработчиками». Что происходит с IT-бизнесом в России

Источник материала: ProBusiness

Про отток IT-специалистов и компаний из Беларуси в последние месяцы говорят и статистика , и участники рынка . Однако эта проблема есть и в России: массовый уход компаний провоцирует и отъезд работников. Правда, там многие начинают возвращаться в страну. Российский web-разработчик и блогер Алексей Бегин собрал в открытых источниках данные по отъезду айтишников и рассказал «Про бизнес», почему считает, что масштаб проблемы преувеличен.

Алексей Бегин

Web-разработчик и блогер

Куда уезжают айтишники из России?

Я собрал основную статистику по отъезду российских IT-специалистов в 2022 году. Так, по данным Хабр Карьера, 45% айтишников уехали в Европу и 10% отправились в Грузию, азиатские страны и Турцию для релокации выбрали 9% специалистов.





Как сообщает ассоциация «Руссофт», всего из страны за первое полугодие выехало около 40 000 IT-специалистов, но половина из них должна вернуться обратно до конца года. При этом, по оценке ФСБ России, в январе-марте 2022 года за границу выехало 3,88 миллиона граждан России.





В тоже время, служба исследований HeadHunter сообщает, что у большинства IT-организаций (56%) специалисты не выезжали за рубеж, уехали единицы только у 14% компаний.





По подсчетам Йельского университета, с февраля по май 2022 года Россию покинули 177 зарубежных IT-компаний, а всего из России ушло около 1000 зарубежных брендов.

Вот главные тренды оттока айтишников в 2022 году: Около 20 тысяч айтишников должны вернуться в страну до конца года.

177 иностранных IT-компаний ушли из России в течении 3-х месяцев.

Российские программисты зарабатывают от 40 до 250 тысяч российских рублей (от $ 690 до $ 4330).

40.2% айтишников не планировали менять работу до начала спецоперации в Украине.

31% владельцев IT-бизнеса считают, что компания удержит показатели.

9% IT-компаний разрешили релокацию сотрудников в другие страны.

85% айтишников сообщают, что им стало труднее сконцентрироваться на работе и снизилась эффективность.

«Масштабы оттока IT-специалистов преувеличены»

Я считаю, что масштабы оттока IT-специалистов весной 2022 года преувеличены в том смысле, что из России выехало лишь малая часть айтишников и многие из них уже вернулись домой. Хотя, конечно, после событий 24 февраля 2022 года в стране появилось больше IT-специалистов, которые хотели бы релоцироваться за границу.

В то же время, государство и компании не сидят сложа руки, а очень активно ищут способы удержать специалистов. Кроме отсрочки от армии, государство ввело беспрецедентные льготы для IT-специалистов и ослабило налоговый режим для бизнеса. Компании поднимают зарплаты действующим сотрудникам и активно пополняют штат новыми разработчиками.

Думаю, что такие меры способствуют возвращению айтишников в Россию. Но лучшим стимулом для удержания специалистов будет стабилизация ситуации в стране.

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