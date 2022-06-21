На межправсовете ЕАЭС в Минске обсудили вопросы логистики и продовольственную безопасность

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в своем выступлении поднял тему продовольственной безопасности. По его словам, мировая экономика находится в состоянии турбулентности, инфляция растет.

«Мир входит в эпоху новой экономической рецессии. Становятся очевидными многие мировые проблемы, в том числе и угроза голода в ряде регионов. Это может быть чревато следующей волной социально-политических катаклизмов», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров предлагает оперативно пересмотреть логистические цепочки. В особенности сократить время обработки и доставки грузов по примеру Российской Федерации, где на эти операции уходит до 12 часов.

Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных сферах промышленности.