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На межправсовете ЕАЭС в Минске обсудили вопросы логистики и продовольственную безопасность

21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кооперация и импортозамещение. Главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсуждают в Минске интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала о чем шла речь на переговорах.

Заседание в расширенном составе проходит в центре Минска в Dipservice Hall в «Голубом зале». Здесь обычно проводят встречи и переговоры на высоком уровне. Главы правительств евразийской «пятерки» в этом году встречаются во второй раз. В феврале премьеры работали в Нур-Султане.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в своем выступлении поднял тему продовольственной безопасности. По его словам, мировая экономика находится в состоянии турбулентности, инфляция растет.

«Мир входит в эпоху новой экономической рецессии. Становятся очевидными многие мировые проблемы, в том числе и угроза голода в ряде регионов. Это может быть чревато следующей волной социально-политических катаклизмов», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров предлагает оперативно пересмотреть логистические цепочки. В особенности сократить время обработки и доставки грузов по примеру Российской Федерации, где на эти операции уходит до 12 часов.

Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных сферах промышленности.

Ранее стало известно, что в январе-апреле 2022 года промышленное производство в ЕАЭС выросло на 3,7%.



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Теги: Минск
 
 
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Главы правительств евразийской «пятерки» в этом году встречаются во второй раз.
 
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