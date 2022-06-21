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На межправсовете ЕАЭС в Минске обсудили вопросы логистики и продовольственную безопасность
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кооперация и импортозамещение. Главы правительств России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана обсуждают в Минске интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович узнала о чем шла речь на переговорах.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко в своем выступлении поднял тему продовольственной безопасности. По его словам, мировая экономика находится в состоянии турбулентности, инфляция растет.
«Мир входит в эпоху новой экономической рецессии. Становятся очевидными многие мировые проблемы, в том числе и угроза голода в ряде регионов. Это может быть чревато следующей волной социально-политических катаклизмов», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Премьер Кыргызстана Акылбек Жапаров предлагает оперативно пересмотреть логистические цепочки. В особенности сократить время обработки и доставки грузов по примеру Российской Федерации, где на эти операции уходит до 12 часов.
Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных сферах промышленности.
Ранее стало известно, что в январе-апреле 2022 года
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Главы правительств евразийской «пятерки» в этом году встречаются во второй раз.
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