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Бизнес-лето с Битрикс24 – это аll inclusive для роста вашей компании

21.06.2022 19:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бизнес-лето с Битрикс24 – это аll inclusive для роста вашей компании

Продвижение, корпоративное обучение, юридическое, кадровое и бухгалтерское консультирование и мощный инструмент автоматизации — всё, что необходимо для быстрого развития вашего дела, в ОДНОМ пакете от ТОПовых участников белорусского рынка!

Воспользуйтесь готовым планом развития для вашей компании и команды:

  • Скидка более 2000 белорусских рублей на рекламный пакет «Про бизнес».
  • Скидки до 80% на консультационные услуги от группы компаний Resolva.
  • Электронный документооборот от сервиса ЭДиН.
  • Скидки до 10% на авторские курсы в IT-Academy по интернет-маркетингу и CRM.
  • Инструменты автоматизации Битрикс24, которые помогают бизнесу любого размера работать: CRM № 1 в Беларуси, социальная сеть компании, задачи и проекты, контакт-центр, сайты и интернет-магазины.

Бизнес-лето с Битрикс24 – это аll inclusive для роста вашей компании

Пошаговая инструкция для активации All inclusive c Битрикс24:

  1. Купите любой облачный тариф из действующей линейки Битрикс24 сроком от 3 месяцев на сайте bitrix24.by или у компаний-интеграторов Битрикс24 в период с 20.06.2022 по 31.07.2022.
  2. При оформлении покупки укажите актуальный адрес электронной почты.
  3. Получите письмо-доступ к акционному пакету от команды Битрикс24.
  4. Активировать промокоды у компаний-участниц можно до 31.08.2022

Информация, представленная на сайте, носит справочный характер и не является публичной офертой.

 
 
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