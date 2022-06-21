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Какие новые пути интеграции предложили главы правительств стран ЕАЭС на межправсовете в Минске
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Импортозамещение, логистика, цифровизация экономики – эти слова сегодня чаще всего произносили премьер-министры стран ЕАЭС. В Минске
Инфляция устанавливает новые рекорды, начался период экономической турбулентности. Так белорусский премьер-министр описал состояние мировой экономики. Роман Головченко предложил евразийской пятерке усилить интеграцию, а упор сделать на продовольственную безопасность.
Эту продукцию нужно доставить до заказчика, поэтому нужны эффективные логистические цепочки. Их предложил пересмотреть премьер-министр Кыргызстана. Например, сократить время обработки и доставки грузов до 12 часов, как это делает Россия.
Ускорит процесс и создание новых транспортных артерий. Об этом говорил и глава правительства Казахстана. Сейчас из-за перебоев с поставками некоторых товаров страдает бизнес. Время решить вопросы с барьерами внутри ЕАЭС.
«В чем-то нам мешает несовершенство договорной базы, а в чем-то страновой протекционизм. Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно, одни барьеры рождают другие», – подчеркнул премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
О сокращении подобных барьеров говорил и премьер Армении. Никол Пашинян выступил за переход на «цифру», это сократит издержки в торговле и сделает ее более прозрачной. Мировой тренд – цифровая трансформация экономики.
Активно торговать и расплачиваться в национальных валютах призвал российский премьер. Михаил Мишустин предложил коллегам защищать интересы собственных производителей, создавать общие рынки агропромышленного комплекса и стимулировать импортозамещение.
После заседания главы правительств пятерки возложили венки к монументу Победы в Минске. Память погибших во время Великой Отечественной почтили накануне 22 июня. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в августе в Кыргызстане. Премьер-министры встретятся вблизи знаменитого озера Иссык-Куль.
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Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в августе в Кыргызстане. Премьер-министры встретятся вблизи знаменитого озера Иссык-Куль.
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