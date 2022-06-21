Какие новые пути интеграции предложили главы правительств стран ЕАЭС на межправсовете в Минске

Ускорит процесс и создание новых транспортных артерий. Об этом говорил и глава правительства Казахстана. Сейчас из-за перебоев с поставками некоторых товаров страдает бизнес. Время решить вопросы с барьерами внутри ЕАЭС.

«В чем-то нам мешает несовершенство договорной базы, а в чем-то страновой протекционизм. Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно, одни барьеры рождают другие», – подчеркнул премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

О сокращении подобных барьеров говорил и премьер Армении. Никол Пашинян выступил за переход на «цифру», это сократит издержки в торговле и сделает ее более прозрачной. Мировой тренд – цифровая трансформация экономики.



«Считаю важным формирование системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, взаимное признание электронных цифровых подписей, а также обсуждение вопроса трансграничной электронной торговли, рост объемов которой ставит перед нами новые задачи», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Активно торговать и расплачиваться в национальных валютах призвал российский премьер. Михаил Мишустин предложил коллегам защищать интересы собственных производителей, создавать общие рынки агропромышленного комплекса и стимулировать импортозамещение.

«Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции. Перспективным считаем взаимодействие в сфере вычислительных мощностей, авиастроения, фармацевтики», – сказал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

После заседания главы правительств пятерки возложили венки к монументу Победы в Минске. Память погибших во время Великой Отечественной почтили накануне 22 июня. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в августе в Кыргызстане. Премьер-министры встретятся вблизи знаменитого озера Иссык-Куль.