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Какие новые пути интеграции предложили главы правительств стран ЕАЭС на межправсовете в Минске

21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Импортозамещение, логистика, цифровизация экономики – эти слова сегодня чаще всего произносили премьер-министры стран ЕАЭС. В Минске завершился Евразийский межправительственный совет. Какие новые пути интеграции предложили главы правительств, рассказала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Инфляция устанавливает новые рекорды, начался период экономической турбулентности. Так белорусский премьер-министр описал состояние мировой экономики. Роман Головченко предложил евразийской пятерке усилить интеграцию, а упор сделать на продовольственную безопасность.

«Наши страны имеют хорошие показатели обеспечения собственной продовольственной безопасности. И формат нашего единого рынка позволяет успешно решать вопросы обеспечения населения продуктами питания, в том числе по взаимным поставкам той номенклатуры, которая не производится в наших странах», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Эту продукцию нужно доставить до заказчика, поэтому нужны эффективные логистические цепочки. Их предложил пересмотреть премьер-министр Кыргызстана. Например, сократить время обработки и доставки грузов до 12 часов, как это делает Россия.

«Важной является разработка индикаторов скорости передвижения товаров внутри союза и в дальнейшем стремиться к их улучшению в сторону сокращения времени обработки и доставки грузов», – сказал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Ускорит процесс и создание новых транспортных артерий. Об этом говорил и глава правительства Казахстана. Сейчас из-за перебоев с поставками некоторых товаров страдает бизнес. Время решить вопросы с барьерами внутри ЕАЭС.

«В чем-то нам мешает несовершенство договорной базы, а в чем-то страновой протекционизм. Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов. Как известно, одни барьеры рождают другие», – подчеркнул премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.

О сокращении подобных барьеров говорил и премьер Армении. Никол Пашинян выступил за переход на «цифру», это сократит издержки в торговле и сделает ее более прозрачной. Мировой тренд – цифровая трансформация экономики.

«Считаю важным формирование системы отслеживания перевозок с применением навигационных пломб, взаимное признание электронных цифровых подписей, а также обсуждение вопроса трансграничной электронной торговли, рост объемов которой ставит перед нами новые задачи», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Активно торговать и расплачиваться в национальных валютах призвал российский премьер. Михаил Мишустин предложил коллегам защищать интересы собственных производителей, создавать общие рынки агропромышленного комплекса и стимулировать импортозамещение.

«Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции. Перспективным считаем взаимодействие в сфере вычислительных мощностей, авиастроения, фармацевтики», – сказал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

После заседания главы правительств пятерки возложили венки к монументу Победы в Минске. Память погибших во время Великой Отечественной почтили накануне 22 июня. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в августе в Кыргызстане. Премьер-министры встретятся вблизи знаменитого озера Иссык-Куль.



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Теги: Минск
 
 
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Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в августе в Кыргызстане. Премьер-министры встретятся вблизи знаменитого озера Иссык-Куль.
 
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