Главы правительств стран ЕАЭС определили правила работы единого рынка по чувствительным видам продукции

Организовать подготовку балансов в отношении товаров из перечня поручено совету ЕЭК совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС. При этом страны-члены ЕАЭС будут контролировать соблюдение экспортных ограничений, введенных участниками ЕАЭС в отношении этих товаров.

Распоряжение межправсовета ЕАЭС вступает в силу в день официального опубликования и будет действовать до 30 сентября 2024 года.