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Главы правительств стран ЕАЭС определили правила работы единого рынка по чувствительным видам продукции
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе проходившего в Минске межправсовета определили правила функционирования единого рынка по чувствительным видам продукции, закрепив их свободное обращение во взаимной торговле в рамках утвержденных индикативных балансов, передает
Организовать подготовку балансов в отношении товаров из перечня поручено совету ЕЭК совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС. При этом страны-члены ЕАЭС будут контролировать соблюдение экспортных ограничений, введенных участниками ЕАЭС в отношении этих товаров.
Распоряжение межправсовета ЕАЭС вступает в силу в день официального опубликования и будет действовать до 30 сентября 2024 года.
Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на международной научно-практической конференции заявил, что
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Главы правительств стран ЕАЭС определили правила работы единого рынка по чувствительным видам продукции
Закреплено их свободное обращение во взаимной торговле в рамках утвержденных индикативных балансов.
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