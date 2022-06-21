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Главы правительств стран ЕАЭС определили правила работы единого рынка по чувствительным видам продукции

21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе проходившего в Минске межправсовета определили правила функционирования единого рынка по чувствительным видам продукции, закрепив их свободное обращение во взаимной торговле в рамках утвержденных индикативных балансов, передает «Интерфакс».

«В перечень вошли пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, семена подсолнечника, сахар, подсолнечное масло, регенерируемая бумага или картон, а также отходы и лом черных металлов», – рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

Организовать подготовку балансов в отношении товаров из перечня поручено совету ЕЭК совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС. При этом страны-члены ЕАЭС будут контролировать соблюдение экспортных ограничений, введенных участниками ЕАЭС в отношении этих товаров.

Распоряжение межправсовета ЕАЭС вступает в силу в день официального опубликования и будет действовать до 30 сентября 2024 года.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев на международной научно-практической конференции заявил, что импортозамещение является приоритетным направлением для ЕАЭС.



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Теги: Минск
 
 
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Закреплено их свободное обращение во взаимной торговле в рамках утвержденных индикативных балансов.
 
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