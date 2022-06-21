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«Наш регион обладает колоссальным потенциалом для развития бизнеса»: что обсуждали на межправсовете ЕАЭС
21.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Создание комиссии по импортозамещению, вопросы логистики и защиты прав потребителей. В Минске собрались главы правительств евразийской пятерки, а также стран-наблюдателей. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович собрала основные заявления к этому часу.
«Мир входит в эпоху новой экономической рецессии. Становятся очевидными многие мировые проблемы, в том числе и угроза голода в ряде регионов. Это может быть чревато следующей волной социально-политических катаклизмов», – отметил премьер- министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Премьеры Кыргызстана и Казахстана предлагают оперативно пересмотреть логистические цепочки. И создать новые транспортные артерии. В особенности сократить время обработки и доставки грузов по примеру Российской Федерации, где на эти операции уходит 12 часов.
«Важной является разработка индикаторов скорости передвижения товаров внутри союза и в дальнейшем стремиться к их улучшению в сторону сокращения времени обработки и доставки грузов», – сказал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.
«Наш регион обладает колоссальным потенциалом для развития бизнеса, использованию которого во многом мешают барьеры, о которых из раза в раз говорится, но их реально меньше не становится. В чем-то нам мешает несовершенство договорной базы, а в чем-то – страновой протекционизм. Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов, как известно, одни барьеры рождают другие», – считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Премьеры России и Армении предлагают перейти на цифровые технологии. В частности, сократить издержки в торговле и сделать ее более прозрачной. Предлагают акцентировать внимание на внутренней торговле и импортозамещении.
Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности.
Накануне в Минске
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«Наш регион обладает колоссальным потенциалом для развития бизнеса»: что обсуждали на межправсовете ЕАЭС
В Минске собрались главы правительств евразийской пятерки, а также стран-наблюдателей.
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