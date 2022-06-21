«Наш регион обладает колоссальным потенциалом для развития бизнеса»: что обсуждали на межправсовете ЕАЭС

«Мир входит в эпоху новой экономической рецессии. Становятся очевидными многие мировые проблемы, в том числе и угроза голода в ряде регионов. Это может быть чревато следующей волной социально-политических катаклизмов», – отметил премьер- министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Премьеры Кыргызстана и Казахстана предлагают оперативно пересмотреть логистические цепочки. И создать новые транспортные артерии. В особенности сократить время обработки и доставки грузов по примеру Российской Федерации, где на эти операции уходит 12 часов.

«Важной является разработка индикаторов скорости передвижения товаров внутри союза и в дальнейшем стремиться к их улучшению в сторону сокращения времени обработки и доставки грузов», – сказал премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров.

«Наш регион обладает колоссальным потенциалом для развития бизнеса, использованию которого во многом мешают барьеры, о которых из раза в раз говорится, но их реально меньше не становится. В чем-то нам мешает несовершенство договорной базы, а в чем-то – страновой протекционизм. Успех экономического объединения зависит от действий всех его членов, как известно, одни барьеры рождают другие», – считает премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Премьеры России и Армении предлагают перейти на цифровые технологии. В частности, сократить издержки в торговле и сделать ее более прозрачной. Предлагают акцентировать внимание на внутренней торговле и импортозамещении.



«Считаю важным формирование системы отслеживания перевозок с использованием навигационных пломб, взаимное признание электронных цифровых подписей, а также обсуждение вопроса трансграничной электронной торговли, рост объемов которой ставит перед нами новые задачи», – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции. Предстоит использовать конкурентные преимущества всех участников союза. Перспективным считаем взаимодействие в сфере вычислительных мощностей, авиастроении, фармацевтике», – сказал премьер министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Планируется, что по итогам межправительственного совета будет создана комиссия по кооперации и импортозамещению в высокотехнологичных отраслях промышленности.