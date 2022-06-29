Лучшие из лучших: Республиканский бал выпускников вузов прошел в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лучшие в учебе и в общественной жизни. В Минске прошел Республиканский выпускной бал. Бывших студентов поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко пожеланием им беречь мир и спокойствие на своей земле, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Позади бессонные ночи с учебниками. Сегодня эти молодые люди выглядят как герои светской хроники. Словно звезды, раздают интервью и делают селфи с министрами. А в будущем и сами не прочь претендовать на высокие должности.



«Благодаря нашим преподавателям наше обучение не просто посидеть, послушать, но это и общественная деятельность очень большая, поездки. Из нас делают должностных лиц, которые будут выступать на публике», – рассказала выпускница Академии управления при президенте Республики Беларусь Диана Рыськова.

Среди лучших выпускников страны и сотрудник радио «МИР» в Беларуси. Стипендиат фонда президента по поддержке талантливой молодежи, студент года – 2019, победитель музыкального конкурса, волонтер. Кирилл Громов мог выбрать любую творческую профессию, но пришел в службу новостей.

«Всегда мечтал быть либо в кадре, либо на сцене. В большей степени на сцене. Но, все-таки я определился, что хотел бы связать свою жизнь с радио, выходить в эфир, радовать людей новостями интересными», – признался выпускник Белорусского государственного университета культуры и искусства Кирилл Громов.

А этим девушкам привычнее не в вечерних нарядах, а в белых халатах. Медиков здесь больше всех. Медвузы страны стали рекордсменами по количеству красных дипломов. При этом учебу они совмещали с работой во время пандемии.



«Это больше научило самоорганизованности какой-то. Находить время не только на учебу, но и на общественную деятельность, на ту помощь, на которую тебя отправляют. Это позволило приобрести новые навыки, оказание скорой медицинской помощи», – сказала выпускница Государственного медицинского университета Каролина Карчевская.



«И, конечно, это научило нас ценить свое собственное здоровье, здоровье наших семей. Потому что от нашего состояния будет зависеть то, сколько врачей выйдет на работу», – считает выпускница Государственного медицинского университета Мария Горгуль.

Александр Лукашенко назвал всех в зале коллегами. Им еще предстоит найти свое место в жизни, но у этого поколения впереди ответственная миссия.

«Впереди вас ждет новая жизнь. Не знаю, хорошо это или плохо, но ее начало пришлось на эпоху глобальнейших, тектонических перемен. Все сопряженное с рисками – это еще и огромные возможности. Для вас они прежде всего связаны с личным и профессиональным становлением. Для страны в целом, куда бы ни качнуло мир, стоит задача встроиться в эту новую модель, не остаться на обочине, усилить свои государственные позиции на международной арене», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

У этого праздника необычный формат. Шоу, словно машина времени: зарождение национальных традиций, эпоха просвещения на белорусских землях, Победа в Великой Отечественной войне. А нынешним выпускникам уже решать, каким будет будущее.



«От ваших компетенций, трудолюбия будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям и исторической памяти станут залогом не просто сохранения нации, но и усиления роли и голоса Беларуси в глобальном международном диалоге», – считает белорусский лидер.

Главное, что пожелал президент выпускникам, – быть счастливыми, ходить на любимую работу и возвращаться к любящей семье.