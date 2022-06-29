«Сохраните Беларусь мирной и спокойной»: Лукашенко обратился к выпускникам вузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Сохраните Беларусь мирной и спокойной», – с такими словами обратился Александр Лукашенко к выпускникам вузов. В Беларуси прошел Республиканский бал с участием президента, передает «МИР 24».

Выпускной вечер посвятили традициям страны. Главной темой стали история и культура Беларуси. Среди приглашенных – отличившиеся в учебе и в общественной жизни. Многие уже освоили профессии. Президент подчеркнул главное для всех: быть счастливыми.

«От ваших компетенций, трудолюбия будет зависеть устойчивость нашей экономики. Любовь к родной земле, бережное отношение к традициям и исторической памяти станут залогом не просто сохранения нации, но и усиления роли и голоса Беларуси в глобальном международном диалоге. Сплав вашей молодости и родительского опыта станет той силой, которая позволит нам в это бурное время спокойно и размеренно выйти на новый этап развития. Мы в вас уверены, вам доверяем и, конечно, рассчитываем на взаимность», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

На Республиканский бал пригласили больше двухсот выпускников.