«Не решайте за своего ребенка, кем ему быть». История создания онлайн-школы по профориентации подростков

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлено героями публикации.

Предприниматель и бизнес-тренер Юрий Товстик и тренер по профориентации Римма Шидловская работали вместе в детском лагере. Однажды они заметили, что у подростков есть неподдельный интерес к профессиональным мастер-классам. Никто с ними не работал по профориентации, ниша была свободна. Поэтому Римма и Юрий решили сначала создать собственный лагерь , а потом и онлайн-школу . Несмотря на неудачи, дело в итоге пошло. И даже вышло за пределы Беларуси.

«Всегда хотел создать бизнес, от которого получал бы моральное удовлетворение»

— Идея детского лагеря возникла не на ровном месте. Это, можно сказать, семейное: в начале 2000-х у моего отца был один из первых частных детских лагерей, -говорит Юрий Товстик. — В бизнесе я более 15 лет: владею транспортной компанией, но всегда хотел создать бизнес, от которого получал бы моральное удовлетворение, четкий результат и пользу для клиента.

В 2014 году, развивая детский лагерь «Дримкэмп», мы с Риммой заметили, что ребятам откликаются мастер-классы специалистов абсолютно разных специальностей, начиная от поваров и парикмахеров и заканчивая айтишниками, директорами компаний…

Мы поняли, что ниша программ для работы с подростками 14−17 лет по темам профориентации свободна и специалистов должного уровня в Беларуси нет. Римма получила образование по профориентации в России и прошла обучение по гранту в США.

В 2015 году мы отсоединились от «Дримкэмп» и сделали лагерь для подростков «Твой выбор». Мы набираем группу 20−22 человека и работаем на всех школьных каникулах. Размещаемся мы в комфортном санатории на берегу Минского моря.



Фото предоставлено героями публикации.

Мы как тренеры с Риммой ведем тренинги, а досуг ребятам организовывают воспитатели. Мы постоянно внедряем что-то новое, поэтому каждая программа особенная. Ребята иногда жалуются, что устают от насыщенности занятий, а ведь каждый день еще есть индивидуальные и групповые домашние задания.

По стоимости мы не самые дорогие, но и не самые бюджетные: в 2022 году 10 дней с проживанием, питанием и программой стоят у нас 1350 BYN (около $ 530).

Нас часто спрашивают: «После вашего лагеря подросток точно выберет профессию?». Часть ребят определится с профессией и сможет точно сказать, что будет «инженером», «врачом», «программистом». Но каждый разработает четкий алгоритм действий в своем профессиональном развитии. У каждого подростка будет на примете 2−3 направления, в которых он хочет развиваться и знать, какую профессию можно выбрать из этих направлений, чем занимается человек этой профессии, как найти специальность, ВУЗ, страну обучения.



Фото предоставлено героями публикации.

При работе с подростками есть и особенности. Они никогда не будут лукавить по поводу того, нравится им тренинг или нет, они всегда говорят правду. Для продуктивного обучения мы выбираем самую интересную и полезную информацию, разбавляя занятия видео, рисунками, играми, интерактивными упражнениями.

Очень важно стать участнику программы старшим другом, тогда прохождение программы станет более эффективным. Наши первые слова: «Это не лагерь, а обучающая программа. Мы вас считаем взрослыми людьми». У нас нет жестких правил в лагере, гибкий распорядок дня, но четкое время посещений тренингов и общих мероприятий.



Фото предоставлено героями публикации.

Важно соблюсти баланс: с одной стороны, быть другом для подростка, но с другой — оставаться авторитетом. Поэтому в воспитатели подбираем людей не старше 25 лет, чтобы были с ними «на одной волне». В этом году мы также ввели волонтеров — ребят, которые уже прошли программу.

Ребята приезжают разные и иногда некоторые отказываются работать в группе или выступать перед всеми, тогда работаем индивидуально. Но к концу смены ребята все равно включаются в общие мероприятия и потихоньку «оттаивают».



Фото предоставлено героями публикации.

Сколько стоил запуск онлайн-школы

— Полтора года назад, во время пандемии, мы решили сделать онлайн-продукт по профориентации. Сначала все решили делать сами, изучили кучу уроков по YouTube, но с первого раза ничего не вышло: участников эфира насобирали, а прямой эфир запустить не смогли.

К следующему разу уже обзавелись техническим специалистом. Первый поток провели через zoom, что оказалось не очень удобно. Кроме того, тяжело было договориться с ребятами о времени занятий. Следующий поток решили запускать в сентябре 2021 года.



Фото предоставлено героями публикации.

Для запуска онлайн-школы мы:

Полностью изменили 3 сайта компании, за каждый заплатили по $ 200. Итого $ 600.

Провели глубинные интервью 20 человек (бесплатно, своими силами).

Наняли онлайн-команду: технического специалиста за $ 300 в месяц, таргетолога за $ 500 в месяц, руководителя отдела продаж за $ 300 в месяц + % от продаж и трех специалистов по продажам за $ 200 в месяц + %. В среднем такая команда нужна 1 месяц перед запуском, всего расходы на персонал составили около $ 1800.

Потратили на рекламу около $ 1700, она шла примерно 1 месяц.

Итого для запуска онлайн-школы нам потребовалось около $ 4000. При том, что средняя стоимость курса составляла $ 400, точка безубыточности наступала после привлечения 10 учеников.

Хотели набрать 100 учеников, а набрали…11

— С сентября 2021 года мы приступили к запуску, работали только на Россию. Но не смогли привлечь необходимое количество клиентов и запустили поток с 11 участниками, хотя планировали не меньше 100. Пришлось записывать уроки: сначала онлайн-курс продается, только потом записывается. Нам было интересно, как ребятам откликнется курс в записи. И он очень зашел: мы получили хорошие отзывы.

В процессе следующего запуска исправили предыдущие ошибки, но столкнулись со следующими проблемами: родители хотели купить онлайн-курс, а подростки — нет. Мы записали бесплатный урок и менеджеры сразу давали ссылку на него всем клиентам. Получили отзывы, что уроков очень много: на курсе было 20 уроков по 15−20 минут. Тогда мы сделали отдельно короткий курс на 10 уроков и курс по развитию soft skills. Теперь у нас полноценных 3 онлайн-курса. После того, как в России отключили Instagram, планируем в новом сезоне работать с русскоязычным населением в Европе.



Фото предоставлено героями публикации.

«Соглашайтесь с выбором ребенка и пробуйте его развить»

— Поработав с подростками, мы можем дать несколько важных советов родителям.

Не затягивайте с профориентацией до 11 класса. Лучше начать в 8−9 классе, особенно если ваш ребенок хочет поступать после 9-го. Тогда у подростка будет больше времени для получения информации о будущей профессии, анализе учебных заведений.

Доверяйте выбору ребенка, а не основывайтесь на своем решении. Соглашайтесь с выбором ребенка и пробуйте его развить. Допустим, что выбранная профессия кажется вам не слишком привлекательной, ваш ребенок не выбрал популярное IT-направление. Но помните: заработать можно абсолютно в любой профессии, главное любить то, чем занимаешься.

Подумайте, как интересы ребенка могут проявиться в какой-либо профессии. Мы рассказываем ребятам, что из абсолютно любого увлечения можно получить профессию или создать бизнес. Например, одна из наших участниц писала красивые рассказы, много читала, а еще была настоящей меломанкой. В итоге девочка выбрала профессию музыкального журналиста, но не получила одобрение родителей и пошла учиться на экономиста. Это грустная история, но такое часто бывает, к сожалению.

В бизнес-блоке ребята делают бизнесы на основе своих интересов. Дети, которые любили рисовать, создавали магазин по кастомизации одежды и обуви. Любители животных делали магазин по продаже одежды и аксессуаров для животных. Ребята организовывали агентство по созданию сайтов и презентаций, изготавливали подарочные наборы, управляли салоном по прокату свадебных платьев и аксессуаров, производили сухой шампунь, занимались продажей онлайн-курса по фитнесу.



Фото предоставлено героями публикации.

Не перекладываете свой жизненный опыт и свой кругозор на ребенка. В одном из тренингов нашей программы мы с ребятами обсуждаем высказывание: «Никто не хочет, чтоб у тебя получилось!». Всегда будут встречаться люди, которые постоянно будут тебе говорить, что у тебя ничего не получится, потому что тогда им нечем будет оправдать свою лень, бездействие или свои страхи. Бывает, что родители, опасаясь за ребенка и за его неправильный выбор, за возможные совершенные им ошибки, ограничивают его и не дают реализовать задуманное. Не делайте так.



Фото предоставлено героями публикации.

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