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Без границ: литовские блогеры приезжают в Беларусь

29.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

88 тысяч человек за два месяца. Столько граждан Литвы и Латвии посетили Беларусь за время действия безвизового режима, передает «МИР 24».

Каждый день количество туристов из этих стран увеличивается приблизительно на тысячу. На выезд из прибалтийских стран выстраиваются очереди.

«Если раньше вы к нам ездили, то сейчас нам хочется быть в ваших магазинах, в ваших музеях, на ваших мероприятиях. Я хочу заметить, что очереди, они очень большие. Бывало, что мы стоим и по восемь, и по десять часов. Но если люди, которые хотят сюда приехать, стоят по десять часов, значит, у них большое желание», – рассказала координатор «Форума добрососедства» Эрика Швянченене.

«У нас еще говорят, что тут куча белорусов уезжают в Европу, что здесь скоро не останется ни одного белоруса. Было время. Мы проезжали Ошмяны – маленький городок, и там полно людей. А у нас в маленький городок поехать, там как в Чернобыле. Пусто. Там только бабушки, дети и собаки», – рассказал блогер Артурас Лукьянчукас.

Сейчас с визитом в Минске находится группа литовских блогеров. Они встретились с представителями коммунистической партии Беларуси и обсудили сотрудничество. Общие идеи совпадают.

Литовские блогеры посещают Беларусь не впервые. В мае для них был организован пресс-тур. Участники побывали на предприятиях, фермах, в индустриальном парке. Безвизовый режим для иностранцев из Литвы и Латвии будет действует до 31 декабря включительно.



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Теги: Минск
 
 
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Безвизовый режим для иностранцев из Литвы и Латвии будет действует до 31 декабря включительно.
 
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