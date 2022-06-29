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Без границ: литовские блогеры приезжают в Беларусь
29.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
88 тысяч человек за два месяца. Столько граждан Литвы и Латвии посетили Беларусь за время действия безвизового режима, передает «МИР 24».
Каждый день количество туристов из этих стран увеличивается приблизительно на тысячу. На выезд из прибалтийских стран выстраиваются очереди.
Сейчас с визитом в Минске находится группа литовских блогеров. Они встретились с представителями коммунистической партии Беларуси и обсудили сотрудничество. Общие идеи совпадают.
Литовские блогеры посещают Беларусь не впервые. В мае для них был организован пресс-тур. Участники побывали на предприятиях, фермах, в индустриальном парке. Безвизовый режим для иностранцев из Литвы и Латвии будет действует до 31 декабря включительно.
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Безвизовый режим для иностранцев из Литвы и Латвии будет действует до 31 декабря включительно.
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