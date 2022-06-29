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Закон о земле: развивать сельский бизнес в Беларуси стало проще
29.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Получить землю в Беларуси стало проще: парламент принял закон, согласно которому большую часть земельных вопросов будут решать местные органы власти, передает телеканал «МИР 24».
В их компетенции также судьба самовольных построек. В зоне ответственности президента республики останутся стратегические земли – сельскохозяйственные и лесные. Парламентарии рассчитывают, что нововведение заинтересует белорусов, которые планируют работать на земле и развивать сельский бизнес.
«Развитие сельских территорий, где можно будет приобрести хутора, где земли практически не ограничены: сколько надо человеку, столько он может получить, сколько сумеет обработать и привести в порядок. Навести порядок в дачных кооперативах. Сегодня человек может спокойно обрабатывать и получить участки, которые рядом находятся и не обрабатываются. Сегодня можно увеличить участки, которые раньше выделялись для личного подсобного хозяйства», – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук.
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Большую часть земельных вопросов теперь будут решать местные органы власти.
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