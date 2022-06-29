ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закон о земле: развивать сельский бизнес в Беларуси стало проще

29.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Получить землю в Беларуси стало проще: парламент принял закон, согласно которому большую часть земельных вопросов будут решать местные органы власти, передает телеканал «МИР 24».

В их компетенции также судьба самовольных построек. В зоне ответственности президента республики останутся стратегические земли – сельскохозяйственные и лесные. Парламентарии рассчитывают, что нововведение заинтересует белорусов, которые планируют работать на земле и развивать сельский бизнес.

«Развитие сельских территорий, где можно будет приобрести хутора, где земли практически не ограничены: сколько надо человеку, столько он может получить, сколько сумеет обработать и привести в порядок. Навести порядок в дачных кооперативах. Сегодня человек может спокойно обрабатывать и получить участки, которые рядом находятся и не обрабатываются. Сегодня можно увеличить участки, которые раньше выделялись для личного подсобного хозяйства», – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большую часть земельных вопросов теперь будут решать местные органы власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Без границ: литовские блогеры приезжают в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2022
Mir24.TV Belarus
30.06.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика