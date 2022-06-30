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Беларусь будет проводить выплаты по евробондам в рублях

30.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь исполнит долговые обязательства по еврооблигациям, но на альтернативной основе – в национальной валюте. Такое решение приняли правительство и Национальный банк, передает «МИР 24».

Последняя выплата процентов по ценным бумагам была в конце февраля в долларах США. Однако в Министерство начали поступать жалобы владельцев евробондов, что деньги им не поступили, либо дошли не полностью. В основном это инвесторы из России и Беларуси. Ответов от зарубежных банков и платежных агентов, через которых проходят платежи, так и не последовало. Чтобы избежать дальнейших рисков, Беларусь и изменила механизм расчетов.

«Первый этап этой трансформации то, что мы сегодня перечисляем процентные доходы на счет в «Беларусьбанке» на получателя «Ситибанка», который является агентом. И он потом в праве эти деньги получать и думать, как он дальше доведет их до своих клиентов», – сказал министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов.

Среди таких схем – новые облигации в обмен на старые. Это позволит миновать платежных агентов, которые не доводят деньги до инвесторов.



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Чтобы избежать дальнейших рисков, Беларусь и изменила механизм расчетов.
 
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