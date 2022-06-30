Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия наращивают совместное производство. Ограничения Запада дали возможность выстраивать новые интеграционные связи. Страны сотрудничают в машиностроении, легкой и пищевой промышленностях, микроэлектронике, науке. У каких белорусских предприятий есть российские партнеры, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Прямо с конвейера – на добычу угля в Кузбассе и золота в Красноярском крае. Россия – основной рынок продаж БелАЗов. А сейчас и главный поставщик деталей. Конструкторы завода практически отказались от импортных запчастей. Половина комплектующих – с российских предприятий. Новую модель представляют на Форуме регионов.

«Данный карьерный самосвал, если суммировать белорусско-российские комплектующие и материалы, практически на 100% является продуктом Союзного государства. Это максимальная доля, которую мы достигли за много лет», –подчеркнул заместитель генерального директора по технической политике Белорусского автомобильного завода Сергей Лесин.

Еще один совместный продукт – аппарат дистанционного зондирования. Работает в космосе. С орбиты снимает объекты на Земле размером полтора метра. Разрешение самое высокоточное в мире.

«Конечно, в одиночку мы бы такое не сделали. Российская сторона делает саму космическую платформу спутника. А белорусская сторона это создание полезной нагрузки, программное обеспечение в части обработки информации, научное сопровождение», – сказал начальник управления проектно-конструкторского предприятия Дмитрий Сикорский.

В разработке новый совместный спутник. Снимки с орбиты станут еще крупнее, размером с лист А4. Создатели предполагают, что аппарат будет одним из самых перспективных в мире.

Сырье российское – ткани белорусские. Новые партнеры и в легкой промышленности. Минское текстильное предприятие начало сотрудничать с московской компанией. Она поставляет шерсть для пряжи и тканей. По задумке российских дизайнеров, в Беларуси пошьют капсульные коллекции одежды.

«50% от произведенной продукции, а от всего объема экспорта рынок России занимает порядка 80%. Видим существенный спрос на нашу продукцию. Многие клиенты, которые раньше работали с турецкими тканями, европейскими, переориентируются на нас. За счет того, что мы можем предложить адекватную цену, с нами проще логистика. А качеством мы никому из них не уступаем», – рассказал заместитель генерального директора предприятия Артем Ильин.

Курс кооперации – на импортозамещение. Особенно в отраслях критического импорта. Специалисты уже проанализировали возможности предприятий Союзного государства. Результат больше десятка предложений. На их воплощение Россия выделит Беларуси полтора миллиарда долларов.