ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От галантереи до электросамосвалов: Форум регионов Беларуси и России открывается в Гродно

30.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Гродно открывается Форум регионов Беларуси и России. Впервые после пандемии он пройдет в очном формате, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Мы находимся на импровизированной выставке. Ее организовали к форуму. В Гродно несколько таких локаций под открытым небом. На соседней площади представлена белорусская продуктовая корзина – это новинки молочной, мясной промышленности.

А вот здесь – отечественная сельхозтехника, карьерные самосвалы. Многие посетители «БелАЗы» вживую видят впервые, фотографируются. Мне же когда-то довелось даже управлять этой гигантской машиной. Но некоторые из них впечатлили. Например, вот это – белорусская «Тесла», самосвал работает исключительно на электричестве.

А вот этот черный ящик – сюрприз. Сейчас попытаемся узнать.

«За этой ширмой у нас уникальный проект, который мы реализовали в сжатые сроки. Это продукт Союзного государства, его ключевые комплектующие произведены в Беларуси и России. Это практически на 100% росийско-белорусский проект». – «Этот тот «БелАЗ», о котором говорил президент?». – «Да». – «Есть аналоги в мире?». – «Аналогов в мире такой техники не существует. Презентацию этого самосвала мы будем реализовывать в самые кратчайшие сроки – сегодня», – рассказала начальник отдела стратегического развития Белорусского автомобильного завода Юлия Малич.

На выставке тяжелой промышленности есть павильон в 250 квадратных метров. Из легкой промышленности – одежда, трикотаж, изделия из кожи: обувь, галантерея. Беллегпром тоже рассчитывает заинтересовать российских потребителей и бизнес. Кстати, уже есть успешный опыт сотрудничества. Например, форма сотрудников Московского метро сшита из белорусских тканей.

Несмотря на то, что официально форум откроют только в 15:00 по Минску и Москве, работа в Гродно уже кипит. С 9 утра идут переговоры по разным направлениям: от агропромышленного комплекса и поставок продуктов питания до совместных научных разработок и импортозамещения. Спустя два года общения онлайн нынешний форум проходит в очном формате. В Гродно прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из почти 50 регионов. Ожидается подписание внушительного портфеля контрактов на рекордные миллиард долларов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На форум прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из почти 50 регионов. Ожидается подписание портфеля контрактов на миллиард долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь будет проводить выплаты по евробондам в рублях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.06.2022
Mir24.TV Belarus
30.06.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика