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От галантереи до электросамосвалов: Форум регионов Беларуси и России открывается в Гродно
30.06.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Гродно открывается Форум регионов Беларуси и России. Впервые после пандемии он пройдет в очном формате, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Мы находимся на импровизированной выставке. Ее организовали к форуму. В Гродно несколько таких локаций под открытым небом. На соседней площади представлена белорусская продуктовая корзина – это новинки молочной, мясной промышленности.
А вот здесь – отечественная сельхозтехника, карьерные самосвалы. Многие посетители «БелАЗы» вживую видят впервые, фотографируются. Мне же когда-то довелось даже управлять этой гигантской машиной. Но некоторые из них впечатлили. Например, вот это – белорусская «Тесла», самосвал работает исключительно на электричестве.
А вот этот черный ящик – сюрприз. Сейчас попытаемся узнать.
На выставке тяжелой промышленности есть павильон в 250 квадратных метров. Из легкой промышленности – одежда, трикотаж, изделия из кожи: обувь, галантерея. Беллегпром тоже рассчитывает заинтересовать российских потребителей и бизнес. Кстати, уже есть успешный опыт сотрудничества. Например, форма сотрудников Московского метро сшита из белорусских тканей.
Несмотря на то, что официально форум откроют только в 15:00 по Минску и Москве, работа в Гродно уже кипит. С 9 утра идут переговоры по разным направлениям: от агропромышленного комплекса и поставок продуктов питания до совместных научных разработок и импортозамещения. Спустя два года общения онлайн нынешний форум проходит в очном формате. В Гродно прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из почти 50 регионов. Ожидается подписание внушительного
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На форум прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из почти 50 регионов. Ожидается подписание портфеля контрактов на миллиард долларов.
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