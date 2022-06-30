От галантереи до электросамосвалов: Форум регионов Беларуси и России открывается в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Гродно открывается Форум регионов Беларуси и России. Впервые после пандемии он пройдет в очном формате, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Мы находимся на импровизированной выставке. Ее организовали к форуму. В Гродно несколько таких локаций под открытым небом. На соседней площади представлена белорусская продуктовая корзина – это новинки молочной, мясной промышленности.

А вот здесь – отечественная сельхозтехника, карьерные самосвалы. Многие посетители «БелАЗы» вживую видят впервые, фотографируются. Мне же когда-то довелось даже управлять этой гигантской машиной. Но некоторые из них впечатлили. Например, вот это – белорусская «Тесла», самосвал работает исключительно на электричестве.

А вот этот черный ящик – сюрприз. Сейчас попытаемся узнать.

«За этой ширмой у нас уникальный проект, который мы реализовали в сжатые сроки. Это продукт Союзного государства, его ключевые комплектующие произведены в Беларуси и России. Это практически на 100% росийско-белорусский проект». – «Этот тот «БелАЗ», о котором говорил президент?». – «Да». – «Есть аналоги в мире?». – «Аналогов в мире такой техники не существует. Презентацию этого самосвала мы будем реализовывать в самые кратчайшие сроки – сегодня», – рассказала начальник отдела стратегического развития Белорусского автомобильного завода Юлия Малич.

На выставке тяжелой промышленности есть павильон в 250 квадратных метров. Из легкой промышленности – одежда, трикотаж, изделия из кожи: обувь, галантерея. Беллегпром тоже рассчитывает заинтересовать российских потребителей и бизнес. Кстати, уже есть успешный опыт сотрудничества. Например, форма сотрудников Московского метро сшита из белорусских тканей.