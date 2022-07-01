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Участники Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на миллиард долларов
01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Миллиард долларов – на такую сумму планируют заключить контракты участники Форума регионов Беларуси и России. В этот раз он проходит в очном формате. В Гродно прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из 50 регионов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
В Гродно стартует ключевое мероприятие
С утра у них прошла встреча в более узком составе – с губернаторами регионов Беларуси и России. Сегодня и вчера спикеры отмечали положительную динамику сотрудничества российских регионов с Беларусью. После пандемии и особенно в последние полгода взаимодействие укрепилось. Лидерами по товарообороту стали шесть российских регионов. Это Москва, Подмосковье, Смоленская, Нижегородская области и Татарстан. Из Беларуси они в основном покупают продукты питания, удобрения, машины и металлы.
Наталья Кочанова отметила, что Беларусь и Россия – дружественные страны. Народы близки по духу и, как говорится, понимают друг друга с полуслова. А Валентина Матвиенко высоко оценила результаты предыдущих форумов и выказала уверенность, что форум будет расширяться и останется востребованным.
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В этот раз форум проходит в очном формате. В Гродно прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из 50 регионов.
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