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Участники Форума регионов Беларуси и России планируют заключить контракты на миллиард долларов

01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миллиард долларов – на такую сумму планируют заключить контракты участники Форума регионов Беларуси и России. В этот раз он проходит в очном формате. В Гродно прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из 50 регионов, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В Гродно стартует ключевое мероприятие форума. Это пленарное заседание. Оно проходит в большом зале филармонии. Там собрались практически все участники, губернаторы, представители бизнеса, министерств двух стран. В этот раз форум проходит под женским началом председателя Совета Республики Беларуси Натальи Кочановой и главы Совета Федераций России Валентины Матвиенко.

С утра у них прошла встреча в более узком составе – с губернаторами регионов Беларуси и России. Сегодня и вчера спикеры отмечали положительную динамику сотрудничества российских регионов с Беларусью. После пандемии и особенно в последние полгода взаимодействие укрепилось. Лидерами по товарообороту стали шесть российских регионов. Это Москва, Подмосковье, Смоленская, Нижегородская области и Татарстан. Из Беларуси они в основном покупают продукты питания, удобрения, машины и металлы.

«Нам надо укреплять межрегиональное сотрудничество. Соглашение идет о межпарламентском сотрудничестве, чтобы законодатели, депутаты разных уровней, не только областные, республиканские наши, но и городов, и районов, муниципальные власти, устанавливали контакты, сотрудничали, общались, правду о сегодняшней ситуации доносили до своих избирателей. Вот с этой задачей мы намерены подписать это соглашение», – отметил председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Наталья Кочанова отметила, что Беларусь и Россия – дружественные страны. Народы близки по духу и, как говорится, понимают друг друга с полуслова. А Валентина Матвиенко высоко оценила результаты предыдущих форумов и выказала уверенность, что форум будет расширяться и останется востребованным.



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Теги: Гродно
 
 
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В этот раз форум проходит в очном формате. В Гродно прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из 50 регионов.
 
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