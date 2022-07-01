Беларусь введет безвизовый режим для граждан Польши

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Беларуси приняли решение разрешить с 1 июля до 31 декабря 2022 года безвизовый въезд на территорию страны гражданам Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного погранкомитета Беларуси.

«В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что нововведение будет действовать с 00:00 мск 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно.