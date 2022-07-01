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Беларусь введет безвизовый режим для граждан Польши

01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Власти Беларуси приняли решение разрешить с 1 июля до 31 декабря 2022 года безвизовый въезд на территорию страны гражданам Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного погранкомитета Беларуси.

«В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши», – сказали в пресс-службе.

Отмечается, что нововведение будет действовать с 00:00 мск 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно.

Ранее Беларусь разрешала гражданам Литвы и Латвии безвизовый въезд на территорию страны. Отмечалось, что граждане прибалтийских стран ехали в Беларусь за продуктами и бензином, только за первый день в страну приехали более 600 человек.



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Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете страны.
 
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