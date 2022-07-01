Путин: Россия и Беларусь смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин выступил с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Беларуси, проходящего в эти дни в Гродно.

«Уже в течение многих лет такие форумы вносят свой весомый вклад во всестороннее развитие сотрудничества между двумя нашими государствами, способствуют налаживанию прямых связей между представителями региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелями образования, науки и культуры России и Беларуси», – подчеркнул президент РФ.

Также российский лидер отметил, что РФ и Беларусь смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, не только храня, но и преумножая славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки.

«Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции», – подчеркнул глава Российского государства.

Владимир Путин назвал нынешний год знаменательным для российско-белорусских отношений. Несколько дней назад, 25 июня, исполнилось 30 лет установления дипломатических связей между двумя странами.