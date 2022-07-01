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Путин: Россия и Беларусь смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства
01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин выступил с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Беларуси, проходящего в эти дни в Гродно.
Также российский лидер отметил, что РФ и Беларусь смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, не только храня, но и преумножая славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки.
Владимир Путин назвал нынешний год знаменательным для российско-белорусских отношений. Несколько дней назад, 25 июня, исполнилось 30 лет установления дипломатических связей между двумя странами.
В этом году Форум проходит в очном формате. В Гродно прибыли около 300 представителей российских деловых кругов из 50 регионов. Участники планируют заключить
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Президент РФ обратился с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Беларуси.
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