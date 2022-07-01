Форум регионов Беларуси и России завершился в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Гродно завершился IX Форум регионов Беларуси и России. По итогам двух дней работы заключены контракты на рекордную за всю историю интеграционной площадки сумму. Сферы сотрудничества разные, это и создание товаров критического импорта, и открытие совместных предприятий, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.



В эти дни на тысячу человек в Гродно стало больше и все они участники форума. Это сенаторы, губернаторы, бизнесмены, директора предприятий. Цена вопроса – миллиарды белорусских или российских рублей.



Контракты, деловые встречи, кооперация. Все говорят о главном: Беларусь и Россия – дружественные страны. В знак этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила председателю Совета Республики Наталье Кочановой орден Дружбы народов.



Это первая встреча после онлайн-форматов. Президенты России и Беларуси передали приветственные слова дистанционно. Нацелили всех на активное взаимодействие регионов, совместные проекты и импортозамещение. Татарстан, например, входит в топ-5 по товарообороту с Беларусью.

«Мы покупаем здесь белорусские трактора, комбайны, косилки, жатки и многое другое. Это и многое другое с удовольствием закупают наши сельчане и высоко оценивают результат», – отметил председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Пензенская область присмотрелась к продукции Витебского региона. Готовы закупать обувь, машины, а сами предлагают радиоэлектронику и транзисторы. Запускают и общие проекты.

«Группа компаний сейчас в стадии изучения возможности взаимной кооперации и создания предприятия по созданию бытовой техники. Такие же возможности у нас откроются с коллегами из Витебской области», – рассказал губернатор Пензенской области Российской Федерации Олег Мельниченко.

Форум проходит в год 30-летия установления дипотношений между Беларусью и Россией. Эта интеграционная площадка – одна из самых продуктивных в СНГ. За все форумы было подписано более 400 соглашений и несколько тысяч коммерческих контрактов.

«Форум прошел очень плодотворно, подписаны контракты на рекордную сумму – 65 миллиардов российских рублей», – рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Беларусь предлагает российским регионам участие в модернизации ключевых секторов экономики. Это и сельское хозяйство, и освоение космоса, и фармацевтика. Речь идет о производственной кооперации. От нее выигрывают обе страны.