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Обновленную и долговечную 100-рублевую банкноту выпустили в Беларуси
02.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
«Первое, нам надо было обеспечить узнаваемость банкноты. Как уже известной 100-рублевой банкноты, которую мы все уже привыкли видеть и уже все знаем. Второе, нам надо было повысить защищенность банкноты. Третье, нам необходимо было улучшить машиночитаемый защитный комплекс, чтобы банкнота одинаково хорошо считывалась с лицевой и оборотной стороны, в том числе даже насквозь», – сказал главный специалист Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси Александр Терещенко.
Также с купюры убрали старые реквизиты, факсимильную подпись бывшего председателя правления Нацбанка, обновили дату выпуска. Еще на банкноте есть и современный вид Замка Радзивиллов в Несвиже.
Отметим, что купюра продолжает серию модифицированных банкнот, которые были выпущены в 2019-2020 годах. Это пять, десять, 20 и 50 рублей.
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Акцент сделали и на безопасности: водяной знак стал ярче, заменили защитную нить.
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