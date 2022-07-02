Обновленную и долговечную 100-рублевую банкноту выпустили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выпустили обновленную 100-рублевую банкноту . Теперь она долговечнее и прочнее, сообщает «МИР 24».

«Первое, нам надо было обеспечить узнаваемость банкноты. Как уже известной 100-рублевой банкноты, которую мы все уже привыкли видеть и уже все знаем. Второе, нам надо было повысить защищенность банкноты. Третье, нам необходимо было улучшить машиночитаемый защитный комплекс, чтобы банкнота одинаково хорошо считывалась с лицевой и оборотной стороны, в том числе даже насквозь», – сказал главный специалист Главного управления наличного денежного обращения Национального банка Беларуси Александр Терещенко.

Также с купюры убрали старые реквизиты, факсимильную подпись бывшего председателя правления Нацбанка, обновили дату выпуска. Еще на банкноте есть и современный вид Замка Радзивиллов в Несвиже.

Отметим, что купюра продолжает серию модифицированных банкнот, которые были выпущены в 2019-2020 годах. Это пять, десять, 20 и 50 рублей.