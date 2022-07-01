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На Форуме регионов Беларуси и России подписаны контракты на рекордные 65 млрд рублей
01.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Форум регионов Беларуси и России проходит в очном формате после двух пандемийных лет. В Гродно представители деловых кругов двух стран обсуждают совместные проекты. В планах – заключить контракты на десятки миллиардов рублей. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич о ключевых направлениях сотрудничества.
Александр Лукашенко предложил регионам России помощь в модернизации ключевых секторов экономики. А Владимир Путин назвал взаимодействие между субъектами двух стран локомотивом тесной экономической кооперации. Эти тезисы прозвучали в
Прямые контакты регионов России с Беларусью активизировались. Общий товарооборот между странами только за первый квартал этого года превысил 740 миллиардов рублей. Продукты питания, удобрения, промышленные товары – стабильная статья белорусского экспорта. От простой торговли стороны намерены переходить к созданию совместных производств.
28 союзных программ реализованы почти наполовину. В Беларуси работают около 2,5 тысяч компаний с российским капиталом. Стороны разрабатывают совместные стратегические программы в сфере экономики, науки, технологий.
Нынешний форум проходит под женским началом. В Гродно его возглавили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она же вручила своей белорусской коллеге Орден Дружбы народов.
Главный тезис форума: Беларусь и Россия – дружественные страны. Народы близки по духу и понимают друг друга с полуслова. А сам форум дает реальные результаты и впредь будет востребованным.
Форум регионов Беларуси и России в Гродно официально подходит к концу. Но
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Общий товарооборот между странами только за первый квартал этого года превысил 740 миллиардов рублей.
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