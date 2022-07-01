На Форуме регионов Беларуси и России подписаны контракты на рекордные 65 млрд рублей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Форум регионов Беларуси и России проходит в очном формате после двух пандемийных лет. В Гродно представители деловых кругов двух стран обсуждают совместные проекты. В планах – заключить контракты на десятки миллиардов рублей. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич о ключевых направлениях сотрудничества.

Александр Лукашенко предложил регионам России помощь в модернизации ключевых секторов экономики. А Владимир Путин назвал взаимодействие между субъектами двух стран локомотивом тесной экономической кооперации. Эти тезисы прозвучали в видеообращении президентов двух стран к участникам форума.

Прямые контакты регионов России с Беларусью активизировались. Общий товарооборот между странами только за первый квартал этого года превысил 740 миллиардов рублей. Продукты питания, удобрения, промышленные товары – стабильная статья белорусского экспорта. От простой торговли стороны намерены переходить к созданию совместных производств.

«Заключено порядка 60 соглашений о межрегиональном сотрудничестве, подписано контрактов на сумму более чем 2,5 миллиардов белорусских рублей или 65 миллиардов российских рублей. Такие результаты – абсолютный рекорд за всю историю форумов. Наши ожидания основаны на уже имеющемся положительном опыте», – подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

28 союзных программ реализованы почти наполовину. В Беларуси работают около 2,5 тысяч компаний с российским капиталом. Стороны разрабатывают совместные стратегические программы в сфере экономики, науки, технологий.

«С каждым годом межрегиональное сотрудничество продолжает набирать обороты, и мы вышли уже на качественно новый уровень межрегиональной кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, в области образования и науки, реализовали целый ряд важных совместных инициатив в гуманитарной и информационной сферах», – отметила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Нынешний форум проходит под женским началом. В Гродно его возглавили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она же вручила своей белорусской коллеге Орден Дружбы народов.

Главный тезис форума: Беларусь и Россия – дружественные страны. Народы близки по духу и понимают друг друга с полуслова. А сам форум дает реальные результаты и впредь будет востребованным.