Долгожданный рейс: из Внуково в Национальный аэропорт Минск отправился первый самолет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В расписании московского аэропорта Внуково появилось белорусское направление – Национальной аэропорт Минск, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



Около 800 километров и чуть больше часа в пути. Во Внуково приземлился рейс , которого ждали десять лет. Красная ленточка и водная арка – встречали пассажиров, соблюдая все авиатрадиции.

На борту – туристы и журналисты из Беларуси. Они в московском аэропорту Внуково проведут чуть больше часа. И снова вылет. Есть время изучить терминал. Кафе и рестораны открыты 24/7. Кухня на любой вкус. Отдохнуть можно в капсульных отелях. Они здесь в каждой зоне. И это далеко не все плюсы терминала.

«У нас все сконцентрировано в одном терминале: и международные линии, и внутренние. У нас самые удобные возможности для трансфера», – рассказал заместитель генерального директора по коммерции Международного аэропорта Внуково Антон Кузнецов.

Каждый день из этого аэропорта прилетает и улетает больше 55 тысяч пассажиров. Причем, самолеты садятся в любую погоду. Внуково – единственный аэропорт в Центральной России, взлетно-посадочные полосы которого расположены по розе ветров. Сейчас в направлениях – еще и Минск.

«Нам, на самом деле, очень важно, что «Белавиа» начала полеты. Потому что у нас Минска достаточно давно в маршрутной сети не было. У нас очень широкая маршрутная сеть по всей стране», – рассказал заместитель генерального директора по коммерции Международного аэропорта Внуково Антон Кузнецов.

«Москва действительно является важнейшим направлением для нашей авиакомпании. Пользуется высокой популярностью у пассажиров. Перевозки в Россию сейчас занимают порядка 50%», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа» Владимир Баркун.

Внуково – единственный аэропорт в черте города. Добраться в центр можно на такси, автобусе и аэроэкспрессе. Но и это не все. Скоро совсем рядом с терминалом появится метро. Такого больше нет ни в одном аэропорту России. До центра Москвы можно будет добраться меньше, чем за час.

Большинство пассажиров первого ответного рейса – именно туристы. Для них Минск – новое направления для отпуска.

«Я хочу посетить столицу Беларуси. Я очень люблю Минск. Просто хочу отдохнуть на выходных», – рассказал пассажир Александр Гутин.

«Естественно, покушать белорусских драников. Как же без этого. В первый раз туда лечу. Очень хочу посмотреть, познакомиться с Беларусью. И со страной, в принципе», – поделился пассажир Роман Авдеев.

«Летим к друзьям транзитом, а дальше поедем в Париж. Сейчас удобно ехать через Минск, поэтому так добираемся», – рассказала пассажир Мария Газюмова.

На борту для пассажиров – легкий перекус и экспресс-экскурсия от пилота. За бортом минус 43 по Цельсию и почти 10 тысяч метров над землей. Фотосессия из иллюминатора не заканчивалась до посадки.



В 2019 году аэропорт Внуково поставил личный рекорд. За год здесь побывало 24 миллиона пассажиров.