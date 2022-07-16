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Долгожданный рейс: из Внуково в Национальный аэропорт Минск отправился первый самолет
16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В расписании московского аэропорта Внуково появилось белорусское направление – Национальной аэропорт Минск, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На борту – туристы и журналисты из Беларуси. Они в московском аэропорту Внуково проведут чуть больше часа. И снова вылет. Есть время изучить терминал. Кафе и рестораны открыты 24/7. Кухня на любой вкус. Отдохнуть можно в капсульных отелях. Они здесь в каждой зоне. И это далеко не все плюсы терминала.
Каждый день из этого аэропорта прилетает и улетает больше 55 тысяч пассажиров. Причем, самолеты садятся в любую погоду. Внуково – единственный аэропорт в Центральной России, взлетно-посадочные полосы которого расположены по розе ветров. Сейчас в направлениях – еще и Минск.
«Нам, на самом деле, очень важно, что «Белавиа» начала полеты. Потому что у нас Минска достаточно давно в маршрутной сети не было. У нас очень широкая маршрутная сеть по всей стране», – рассказал заместитель генерального директора по коммерции Международного аэропорта Внуково Антон Кузнецов.
Внуково – единственный аэропорт в черте города. Добраться в центр можно на такси, автобусе и аэроэкспрессе. Но и это не все. Скоро совсем рядом с терминалом появится метро. Такого больше нет ни в одном аэропорту России. До центра Москвы можно будет добраться меньше, чем за час.
Большинство пассажиров первого ответного рейса – именно туристы. Для них Минск – новое направления для отпуска.
«Естественно, покушать белорусских драников. Как же без этого. В первый раз туда лечу. Очень хочу посмотреть, познакомиться с Беларусью. И со страной, в принципе», – поделился пассажир Роман Авдеев.
На борту для пассажиров – легкий перекус и экспресс-экскурсия от пилота. За бортом минус 43 по Цельсию и почти 10 тысяч метров над землей. Фотосессия из иллюминатора не заканчивалась до посадки.
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Красная ленточка и водная арка – встречали пассажиров, соблюдая все авиатрадиции.
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