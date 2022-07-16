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Оверчук: Страны ЕАЭС будут чаще рассчитываться друг с другом в нацвалютах

16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны ЕАЭС будут чаще рассчитываться друг с другом в национальных валютах. Об этом заявил в Витебске вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам заседания Евразийской экономической комиссии, передает «МИР 24».

Беларусь и Россия перешли на расчеты в национальной валюте на 80%. Кредитование и оплата за газ уже происходят в российских рублях. В целом в Евразийском экономическом союзе нацвалюты используют в 75% платежей.

«Мы хотим уйти от того, чтобы перерасчеты валютных курсов национальных валют осуществлялись через валюты третьих стран, формировались прямые пары между нашими национальными валютами. И здесь и наша биржа активно работает, и сейчас уже такие продукты появляются, и потихоньку формируется единая расчетное пространство», – сказал вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук.

Обсудили на заседании и промышленную кооперацию. Она позволит расширить сотрудничество между странами пятерки. Например, в ЕАЭС реализуют проект «Евразийский электробус». Беларусь уже сейчас нарастила экспорт в страны союза лифтового оборудования, сельхозтехники, запчастей и комплектующих.



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Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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Беларусь и Россия перешли на расчеты в национальной валюте на 80%.
 
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