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Оверчук: Страны ЕАЭС будут чаще рассчитываться друг с другом в нацвалютах
16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Мы хотим уйти от того, чтобы перерасчеты валютных курсов национальных валют осуществлялись через валюты третьих стран, формировались прямые пары между нашими национальными валютами. И здесь и наша биржа активно работает, и сейчас уже такие продукты появляются, и потихоньку формируется единая расчетное пространство», – сказал вице-премьер Российской Федерации Алексей Оверчук.
Обсудили на заседании и промышленную кооперацию. Она позволит расширить сотрудничество между странами пятерки. Например, в ЕАЭС реализуют проект «Евразийский электробус». Беларусь уже сейчас нарастила экспорт в страны союза лифтового оборудования, сельхозтехники, запчастей и комплектующих.
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Беларусь и Россия перешли на расчеты в национальной валюте на 80%.
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