День молодежи на «Славянском базаре» поразил гостей децибелами, силой и талантом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фест уличного искусства, чемпионат по автозвуку, спортивные состязания и многое другое. Сегодня на «Славянском базаре» – День молодежи. Чем продолжает удивлять гостей Витебск – в репортаже корреспондента «МИР 24» Елизаветы Проявенко.

Эта желтая малышка самая громкая машина прошлого года – 150 децибел! Динамики, сабвуферы, усилители, в каждой машине – акустический взрыв. На чемпионат по автозвуку приехали около 30 участников из России и Беларуси.

«Наш автомобиль – это максимальный класс, который вообще предусмотрен в автозвуке, там, где нет салона, есть только звук. Но машина должна быть машиной. Должна сама заехать на замер. Потому что самый главный регламент – чтобы она сама приехала», – отмечает организатор чемпионата по автозвуку Иван Федоренко.

Лучшего определят приборы. Кто громче, тот и заберет первый приз. Звук настолько сильный, что приходится держать двери.

«Сегодня, судя по циферблату, наверное, будет первое место. Мы опять поставили свой новый рекорд в ограничении мощности. Было 154 децибела с пяти киловатт», – говорит участник чемпионата по автозвуку Александр Григальчик.

Еще одно состязание прошло у амфитеатра. Силачи боролись за славянский кубок по гиревому спорту.

«Мы долго собирали команду. У нас команда Сеницкого района. Собрали своих сильнейших людей и выступили против знатных имен в белорусском гиревом спорте. Выступили достойно, проиграли всего на девять повторов», – рассказал участник соревнований по гиревому спорту Максим Януков.

Пушкинский мост превратился в фэнтези-шоу. Там и ходулисты, и фокусники, и артисты, и драм-концерт. На фесте уличного искусства глаза разбегаются: селфи хочется сделать со всеми. Ожили даже скульптуры. За фото с Мерри Поппинс, князем Паскевичем, Алисой в Стране чудес и солнечным клоуном выстроилась очередь.

«Как мало надо, чтобы человека улыбнуть. Да? Ведь это важно, это главное. Нам не важно – снег, дождь или ветер – мы все равно выйдем и будем стараться, чтобы люди улыбались», – говорит руководитель театра-студии Гомеля Елена Фролова.

Погода отличная. У гостей фестиваля праздничное настроение уже третий день.

- Много людей, которые радуют нас своими поделками, своим творчеством. Все интересно и здорово!