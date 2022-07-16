Дневник фестиваля «Славянский базар – 2022». День второй

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На улицах Витебска в День Союзного государства открылся «Город мастеров». Жителей и гостей фестиваля «Славянский базар» радуют народные умельцы из разных стран, можно найти сувенир на любой вкус – от соломенной шляпки до рушника с вышивкой. В палатках всех желающих угощают национальными блюдами. Ночью в городе праздник не прекращается: слушать любимых певцов и плясать на дискотеке можно до утра.