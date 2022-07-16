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Дневник фестиваля «Славянский базар – 2022». День второй

16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На улицах Витебска в День Союзного государства открылся «Город мастеров». Жителей и гостей фестиваля «Славянский базар» радуют народные умельцы из разных стран, можно найти сувенир на любой вкус – от соломенной шляпки до рушника с вышивкой. В палатках всех желающих угощают национальными блюдами. Ночью в городе праздник не прекращается: слушать любимых певцов и плясать на дискотеке можно до утра.

Во второй день также состоялся XX Международный детский конкурс «Витебск». Кто получил престижную награду, смотрите в этом выпуске дневника!



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Теги: Витебск
 
 
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О том, как прошел День Союзного государства на фестивале «Славянский базар», смотрите в этом выпуске дневника.
 
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